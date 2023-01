Der Ko-Autor von „Révélations" hatte mit seinem Buch Anfang der 2000er Jahre einen Skandal in der Finanzbranche ausgelöst.

Luxemburg

Ernest Backes ist tot

Der Ko-Autor von „Révélations" hatte mit seinem Buch Anfang der 2000er Jahre einen Skandal in der Finanzbranche ausgelöst.

(jcw) - Ernest Backes, Ko-Autor des skandalträchtigen Buchs „Révélations“ im Jahr 2001, ist am vergangenen 9. Januar im Alter von 76 Jahren verstorben. Das schreibt das „Lëtzebuerger Land“ am Freitag.

Backes hatte zusammen mit dem französischen Journalisten Denis Robert den Finanzdienstleister Clearstream als „größte Waschmaschine für schmutziges Geld der Welt“ und „schwarzes Loch“ der Finanzbranche bezeichnet. Für diese Beschuldigungen von Geldwäsche und Finanzmanipulationen konnten die Autoren allerdings nie Beweise liefern. Backes war bis 1983 bei der Cedel, der Vorgängergesellschaft der Clearstream, tätig gewesen.

Der Ko-Autor von „Révélations“ war kein Freund der Finanzbranche. So prangerte er im November 2001 in der Zeitung „Forum“ das Bankgeheimnis an. „Das Bankgeheimnis in Luxemburg, der Schweiz und in anderen Bankoasen schützt alle Mafias dieser Welt, aber nicht den Kleinanleger, dem man Angst einzujagen versucht, um das Bankgeheimnis dann doch noch über die nächsten und übernächsten Wahlen hinüberzuretten“, sagte er damals.

