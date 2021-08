Der 36 Jahre alte Luxemburger tritt die Nachfolge von Nicolas Henckes an.

Ernennung

Tom Baumert wird Direktor des Handelsverbands clc

Nadia DI PILLO Der 36 Jahre alte Luxemburger tritt die Nachfolge von Nicolas Henckes an.

(ndp) - Der Handelsverband clc hat am Dienstag die Ernennung von Tom Baumert als Direktor bekannt gegeben.

Er wird die Nachfolge von Nicolas Henckes antreten, dem derzeitigen Direktor, der nach einer operativen Übergangsphase am 31. Dezember 2021 aus dem Unternehmen ausscheidet.

Der 36 Jahre alte Luxemburger absolvierte sein Master-Studium an der Solvay Brussels School of Economics and Management. Er ist seit fünf Jahren CEO des House of Entrepreneurship, der zentralen Anlaufstelle für Unternehmen. Zuvor arbeitete er als Berater im „Espace Entreprise“ der Handelskammer.

Tom Baumert wird den neuen Posten am 1. Dezember 2021 antreten. Gleichzeitig wird Nicolas Henckes „die Position des Sonderberaters der Geschäftsleitung zur Unterstützung von Tom Baumert übernehmen“, so der Handelsverband in einer Mitteilung.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.