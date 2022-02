Tochter der Großbank SEB im Zentrum des Verdachts von dubiosen Cum-Ex-Geschäften. Auch in Luxemburg wird wegen solcher Deals ermittelt.

Steuerbetrug

Ermittler in Deutschland durchsuchen PwC-Büros

Die Staatsanwaltschaft Köln vollstreckte Mittwoch und gestern in Frankfurt/Main einen Durchsuchungsbeschluss bei der dortigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.

„Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit verfahrensgegenständlichen Cum/Ex-Geschäften einer Bank, für die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beratend tätig ist“, teilt die Staatsanwaltschaft dazu am Donnerstag auf Nachfrage mit. Gegen PwC selbst wird demnach nicht ermittelt. Die Durchsuchung, so die Kölner Staatsanwaltschaft, diene der Auffindung relevanter Kommunikation in Form von E-Mails und sonstiger schriftlicher Korrespondenz.

Im Zentrum der aktuellen Ermittlungen steht laut Handelsblatt der PwC-Kunde DSK Hyp, eine deutsche Tochter der schwedischen Großbank SEB, die auch in Luxemburg vertreten ist. Die SEB selbst teilt mit, sie kooperiere mit den Ermittlungsbehörden und distanziere sich von solchen Arten von Geschäften. Das Finanzamt Frankfurt fordert die Rückzahlung von mindestens 511 Millionen Euro aus Cum-Ex-Geschäften von der Bank.

Kriminelles Geschäft

Hinter Cum-Ex-Geschäften, auch Dividendenstripping genannt, werden Aktien rund um den Tag, an dem die Dividende fällig wird, schnell und zumeist über Ländergrenzen hinweg zwischen Banken, Investoren und Fonds hin und her geschoben. So kann die Finanzbehörde nur schwer verfolgen, wer die Papiere eigentlich besaß, und Beteiligte lassen sich Steuern gleich mehrfach zurückerstatten, die sie vorher nie zahlten.

Ob auch Luxemburg eine Rolle in dem Ermittlungsverfahren spielt, dazu wollte der leitende Staatsanwalt gestern „mit Blick auf die laufenden Ermittlungen als auch mit Blick auf den dem Gesamtsachverhalt zugrundeliegenden Vorwurf der Steuerhinterziehung“ nichts sagen. Namen von beteiligten Banken oder deren Niederlassungen wolle man nicht nennen. Unabhängig von diesem konkreten Fall bestätigt die Luxemburger Justiz, dass auch in Luxemburg Ermittlungen im Rahmen sogenannter Cum-Ex-Geschäfte laufen.

