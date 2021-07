In Luxemburg als Start-up gegründet, hat Talkwalker inzwischen Büros in New York, San Francisco, Frankfurt, Paris und Singapur.

Erfolgsunternehmen Talkwalker

Tod Nielsen folgt auf Robert Glaesener

(ndp) - Das Unternehmen Talkwalker gab am Dienstag bekannt, dass Tod Nielsen zum neuen CEO ernannt wurde. Er tritt damit die Nachfolge von Robert Glaesener an, der zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde.

Tod Nielsen ist der neue Chef von Talkwalker. Foto: Talkwalker

Tod Nielsen gilt als Branchenveteran, der für seine strategische Vision und operativen Fähigkeiten bei der Entwicklung branchenführender Plattformen bekannt ist. Zuletzt war er Präsident und CEO von FinancialForce. „Er bringt jahrzehntelange Erfahrung in Führungspositionen bei Unternehmen wie Salesforce, VMware und Microsoft mit und ist bekannt für seine Fähigkeit, Unternehmen bei der Skalierung und dem signifikanten Wachstum zu unterstützen“, schreibt das Unternehmen in ihrer Pressemitteilung.

In Luxemburg als Start-up gegründet, hat Talkwalker inzwischen Büros in New York, San Francisco, Frankfurt, Paris und Singapur. Die Technologie von Talkwalker ermöglicht die Echtzeit-Analyse von Online-Konversationen in sozialen Netzwerken, Foren, Nachrichtenseiten und Blogs in 187 Sprachen.



Während Glaeseners 10-jähriger Amtszeit habe Talkwalker „ein exponentielles Wachstum erlebt und sich von einem kleinen Start-up zu einem globalen Unternehmen mit 500 Mitarbeitern weltweit entwickelt“. Im Jahr 2020 habe Consumer Intelligence an Bedeutung gewonnen: „Über 800 neue Marken entschieden sich für Talkwalker, um ihre Kunden besser zu verstehen. Dies führte zu einem weiteren erfolgreichen Jahr mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einem Wachstum von 46 Prozent bei den Unternehmenskunden“, erklärt das Unternehmen weiter.

