Erfolgreiches Jahr 2019: Versicherer verdoppeln Gewinne

Nadia DI PILLO Die luxemburgische Versicherungsbranche kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurückblicken.

Für die luxemburgischen Versicherer war 2019 ein „erfolgreiches Jahr“. Die Prämieneinnahmen stiegen um 31,2 Prozent, die Bilanzsumme aller Gesellschaften um 25,4 Prozent (von 240 995 Millionen Euro auf 302 252 Millionen Euro) und das Ergebnis nach Steuern verdoppelte sich im Vergleich zu 2018, von 649 Millionen Euro auf 1295 Millionen Euro.

Wie Claude Wirion, Vorsitzender des Commissariat aux Assurances (CAA) mitteilte, wird 2019 als Jahr in die Geschichte eingehen, in dem „die Internationalisierung des luxemburgischen Versicherungsmarktes vollendet wurde“. Nach der Rückversicherungsbranche seit Mitte der 1980er Jahre und der Lebensversicherung seit Anfang der 1990er Jahre war es 2019 die Nicht-Lebensversicherungsbranche, die eine nach außen gerichtete Richtung einschlug. „Rund 90 Prozent der Prämien in diesem Bereich werden heute international abgeschlossen“, so Claude Wirion.



International steht der Luxemburger Standort gut da: die Versicherungsbranche ist nach Prämieneinnahmen im Lebensversicherungsbereich der achtgrößte in Europa und Nummer 19 auf der Welt; im Nicht-Lebensversicherungsbereich Nummer 9 in Europa und auf Platz 20 global - das entspricht einer Verbesserung um 24 Plätze. Die Zahl der Versicherungsgesellschaften in Luxemburg verringerte sich im vergangenen Jahr von 290 auf 287. Die Branche beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter.



Rückgang im ersten Semester

Im Jahr 2019 stiegen die Prämieneinnahmen um 31,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den größten Anteil daran haben die Lebensversicherer (Ausland) mit 48,9 Prozent, gefolgt von der Nicht-Lebensversicherung (Ausland) mit 22,7 Prozent. Die Rückversicherung (Ausland) stellt 21,1 Prozent der Prämieneinnahmen dar.



Angesichts der Corona-Krise sieht das Geschäftsjahr 2020 weniger günstig aus: Während das Geschäft in der Nicht-Lebensversicherung aufrechterhalten bleibt, ist in der Lebensversicherung im ersten Semester ein Rückgang von 33,78 Prozent zu vernehmen. Nichtsdestotrotz bewegen sich die Solvabilitätsquoten „auf komfortablen Niveau und sind am Ende der ersten Hälfte des Jahres 2020 auf ein Niveau zurückgekehrt, das nahe dem von Ende 2019 liegt“.



