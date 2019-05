Die Bank of China (BOC) war die erste Bank der Volksrepublik, die am Finanzplatz Luxemburg ihre Zelte aufschlug. Das „Luxemburger Wort“ sprach dazu mit Lihong Zhou, Chairman der Bank of China (Luxembourg) S.A., der Niederlassung der BOC in Luxemburg, die zugleich deren „European Regional Hub“ ist.

Erfolgreich in Europa expandiert

Marco MENG Die Bank of China (BOC) war die erste Bank der Volksrepublik, die am Finanzplatz Luxemburg ihre Zelte aufschlug. Das „Luxemburger Wort" sprach dazu mit Lihong Zhou, Chairman der Bank of China (Luxembourg) S.A., der Niederlassung der BOC in Luxemburg, die zugleich deren „European Regional Hub" ist.

Lihong Zhou ist auch General Manager der Bank of China Luxembourg Branch, der Luxemburger Filiale der BOC.

Lihong Zhou, in den 40 Jahren Ihrer Präsenz in Luxemburg hat sich in der Welt viel verändert: Wie hat sich Ihre Bank in diesem Zeitraum verändert?



Lihong Zhou: Die Bank of China kam 1979 zum ersten Mal ins Großherzogtum und war die erste chinesische Bank, die nach der Gründung der Volksrepublik China 1949 eine Niederlassung außerhalb Chinas gründete. In den ersten Jahren dieser vier Jahrzehnte bestanden die Aktivitäten unserer Bank im kommerziellen Bankgeschäft hauptsächlich aus Einlagen, Darlehen, Überweisungen, Akkreditiven, Devisen und so weiter.

Im Laufe der Jahre haben sich mit den globalen Veränderungen, einschließlich der Internationalisierung des Renminbi, auch unsere Aktivitäten weiterentwickelt und konzentrieren sich auf ein umfassenderes Produkt- und Dienstleistungsangebot mit einer diversifizierten Produktstruktur, das auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten ist.



Gleichzeitig haben wir erfolgreich in ganz Europa expandiert und grenzüberschreitende Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Polen, Schweden und Portugal gegründet. Die Bank of China Luxemburg ist heute der europäische Regional Hub mit einer stetigen Expansion von 300 Mitarbeitern, einschließlich der fünf Niederlassungen, aus 23 verschiedenen Nationalitäten.



Die chinesische Währung Renminbi (RMB) gewinnt immer mehr an Bedeutung. Foto: dpa





Wer sind die Kunden der Bank of China Luxembourg?

L. Z.: Unsere Kunden kommen aus verschiedenen Teilen der Welt: Luxemburg, China, Europa und außerhalb Europas. Sie reichen von Firmen-, Privat- und institutionellen Kunden bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen.



Wir konzentrieren uns insbesondere auf Kunden, die bei ihren Investitionen im Ausland, in verschiedenen Währungen, an Onshore-/Offshore-Märkten mit konventionellen und innovativen Methoden „global“ werden.

In welchen Geschäftsfeldern ist die Bank of China Luxembourg tätig?

L. Z.: Unsere Bank ist hauptsächlich in der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen im kommerziellen Bankgeschäft tätig.



Diese Dienstleistungen weiter zu spezifizieren, bieten wir grenzüberschreitende M&A-Finanzierungen (Fusionen und Unternehmenskäufe, Anm. d. Red.) sowie Beratung, strukturierte Finanzierungen, gewerbliche Immobilienfinanzierungen, Handelsfinanzierungen, Fixed Income, Devisen- und Rohstoffprodukte und -dienstleistungen sowie Vermögensverwaltungsdienstleistungen.



Unsere Kunden kommen aus der ganzen Welt.

Darüber hinaus bieten wir internationalen Investoren diversifizierte Anlageinstrumente an, die von einzelnen Vermögenswerten bis hin zu strukturierten Produkten und Investmentfonds reichen.



Zudem verstärken wir kontinuierlich unser Transaction Banking-Geschäft, unterstützen mehr grüne Finanzierungs- und Nachhaltigkeitsprojekte und prüfen weltweit neue Geschäftsmöglichkeiten.

Sie sprachen die Green Bonds an, von denen Ihre Bank viele ausgegeben hat – sehen Sie sich als Vorreiter eines wachsenden Marktes?

L.Z.: Luxemburg war Vorreiter im Markt für Grüne Anleihen mit seiner sehr internationalen Börse, die gut positioniert ist, und als Standardträger, der die grüne und nachhaltige Finanzindustrie anführt, was Luxemburg zum wichtigsten Markt für Grüne Anleihen der Welt macht.



Wie Sie vielleicht wissen, ist China auch ein schnell wachsender Markt für die grüne Anleihe. Als einer der Hauptakteure sowohl auf dem luxemburgischen als auch auf dem chinesischen Markt hat sich die Bank of China Luxembourg in den letzten Jahren auf grüne Anleihen konzentriert und auf verschiedene Weise dazu beigetragen und unsere Geschäfte im Zusammenhang mit grünen und nachhaltigen Finanzierungen entwickelt.

Wir haben über unsere ausländischen Niederlassungen im Offshore-Markt eine Reihe von Green Bonds begeben, darunter die erste Bank of China Offshore Green Bond, die von der Bank of China Luxembourg 2016 gemeinsam begeben wurde und ein Volumen von 3,03 Milliarden US-Dollar aufweist.



Seit 1984 bei der Bank of China, seit 2005 in Luxemburg: Lihong Zhou Foto: BOC

Vor einigen Monaten spielte die Bank of China auch eine aktive Rolle bei der Unterzeichnung einer Dreiervereinbarung mit der Luxemburger Börse, einer Vertretung der Luxemburger Börse, und der Shanghai Stock Exchange, einer Vertretung der chinesischen Börse, um gemeinsam den „Green Bond Channel“ zu fördern.

Die Bank of China Luxembourg fördert aktiv grüne Finanzierung

Neben der Emission von Green Bonds fördert die Bank of China Luxembourg auch aktiv die grüne Finanzierung, unterstützt ESG-Projekte und unterstützt unsere Kunden beim Ausbau ihres nachhaltigen Green Business.



Zu China gibt es viele Berichte über ausfallgefährdete Kredite, die Banken dort haben würden. Wie sieht die Situation bei Ihrer Bank aus?

L. Z.: Nach Angaben des Europäischen Bankenverbandes liegt die Zahl ausfallgefährdeter Kredite in der EU bei 3,7 Prozent, nach einem EU-weiten Spitzenwert von 7,5 Prozent im Jahr 2012 und knapp unter dem Weltdurchschnitt von 3,74 Prozent.



Für die Bank of China Luxembourg sind wir besser aufgestellt, da die NPL-Ratio unserer Bank aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und Expertise im Kreditgeschäft weit unter dem EU-Durchschnitt liegt. Trotz der verschiedenen Berichte über notleidende Kredite chinesischer Banken befindet sich unsere Bank in einem guten Zustand.