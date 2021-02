Erdöl aus der Großregion

Im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz soll ein neues Ölfeld erschlossen werden.

Selbst in der Pfalz, der südöstlichsten Ecke der Großregion, wissen es nicht viele: Die Region hat sich fast unbemerkt zum drittgrößten Erdöl-Produzenten Deutschlands entwickelt. Lediglich in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, den beiden deutschen Küstenländern, sind die Förderquoten noch höher als im benachbarten Rheinland-Pfalz. Nun soll ein neues Ölfeld in der Südpfalz erschlossen werden.



Die Oberrheinische Tiefebene reicht rund 350 Kilometer von Basel bis Frankfurt ...