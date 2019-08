Sommerserie „Rückkehr des Dorfladens“: Die „Epicerie am Duerf“ in Schrondweiler will das Dorfleben wieder in Schwung bringen.

Wirtschaft 3 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

„Epicerie am Duerf“: was das Herz begehrt

Mara BILO Sommerserie „Rückkehr des Dorfladens“: Die „Epicerie am Duerf“ in Schrondweiler will das Dorfleben wieder in Schwung bringen.

An diesem Julitag ist es warm; mehr als 35 Grad zeigt das Thermometer im nördlich von Luxemburg-Stadt liegenden Schrondweiler an. Nur langsam schlendern die wenigen Menschen, die sich bei der glühenden Hitze nach draußen getraut haben, durch die Straßen. Außerhalb der Urlaubszeit fahren zwar mehr als 2.000 Autos täglich durch das kleine Dorf, aber mitten im Juli scheint die Zeit hier stillzustehen. In Schrondweiler leben derzeit weniger als 400 Menschen; in der Gemeinde Nommern, zu der Schrondweiler gehört, sind es insgesamt um die 1 ...