"Entscheidende Wochen" für Liberty Steel Düdelingen

Wirtschaftsminister Franz Fayot bestätigt, dass die Regierung derzeit Gespräche über das Stahlwerk führt.

(MeM) - Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) bestätigte am Mittwoch in einer Antwort auf Fragen des Abgeordneten Laurent Mosar (CSV), dass die Regierung in Sachen Stahlwerk Düdelingen Gespräche sowohl mit der Muttergesellschaft GFG wie auch mit Liberty Steel und der Regierung der Wallonie führt, wo das Schwesterwerk Liège in einer „wackligen Situation“ sei.



Es seien nun „entscheidende Wochen“, so Fayot, in denen sich zeige, ob Düdelingen unter GFG weiter arbeiten könne oder nicht. Die Gehälter für die dort Beschäftigten sind nur noch diesen Monat garantiert. Am Montag sprach Fayot diesbezüglich mit Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt, auch zu dem nach Meinung Fayots „obsoleten EU-Wettbewerbsrecht, mit dem wir uns selbst schaden“.

Eine Möglichkeit sei vielleicht, wenn die SNCI eine Beteiligung an Liberty Liège-Dudelange kaufe, was juristisch und finanziell geprüft werden müsse. Zu vermeiden sei auf jeden Fall, dass das Werk Düdelingen zur Insolvenzmasse werde, wenn Liberty Steel als Ganzes pleitegehe.

