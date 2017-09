Interview: Thierry Labro

Mercredi matin, le satellite 37A n'a pas été lancé par Arianespace. En juin, la fusion avec OneWeb et SoftBank a été interrompue faute d'accord avec une partie des actionnaires. Mais le directeur général d'Intelsat, dont le quartier général emploie vingt personnes au Luxembourg, Steve Spengler, reste optimiste: le meilleur est à venir, assure-t-il, en une heure, dans la petite salle de réunion de ses bureaux au Kirchberg.

Ce mercredi matin, le lancement d'un de vos importants satellites EPIC n'a finalement pas été lancé à la dernière seconde...

Oui, il a été reporté. Ils sont en train de tout vérifier pour savoir ce qui s'est passé et ce qu'ils doivent faire. Cela arrive de temps en temps dans l'industrie du satellite. Nous apprécions la rigueur qu'ils ont pour assurer la qualité et le succès de la mission. Mais oui, c'est décevant. Nous préférons quand même cela à toute autre issue.

Vous pourriez juste nous dire un mot pour comprendre pourquoi cette constellation est importante stratégiquement pour votre société?

Nous avons construit EPÏC, cette nouvelle architecture unique dans l'industrie, dans un mode ouvert pour continuer à la voir progresser face aux différents clients qui ont besoin de différentes choses pour différentes applications. Les performances de ces satellites sont nettement meilleures que les autres satellites. De 160 à 350% meilleures. L'autre part est économique, pour rendre le coût par bit le plus bas possible, ce qui est très important pour tout le monde. Même chose pour le récepteur, plus petit, plus facile à monter, moins gourmand en électricité, avec des panneaux solaires au besoin. Des qualités essentielles quand vous voulez atteindre des zones difficiles. C'est aussi pour cela que nous investissons dans des technologies au sol ou des nouvelles antennes. Avec le 37A qui sera bientôt lancé et le prochain, nous aurons une couverture globale, soit six satellites en orbite GEO. Ca ne veut pas dire que c'est définitif mais nous avons démarré comme ça. A chaque fois, nous ajouterons des capacités technologiques.

Lancement reporté, problème sur un autre satellite dans lequel vous croyez beaucoup, fusion avortée avec OneWeb et SoftBank, quand on regarde l'année 2017, elle a l'air bien compliquée quand même...

Oui, c'est une année compliquée! Mais par dessus tout, notre business a été stabilisé. Cela ne s'est pas fait sans challenges. Et donc d'opportunités! C'est notre troisième lancement cette année, ce qui est très excitant. C'est important pour nos clients, pour leur montrer que nous sommes capables de respecter nos engagements. Nous avons fait de solides progrès dans notre business "médias", nous progressons dans celui de la mobilité. Notre focus a été d'investir pour le futur, surtout dans la nouvelle flotte de satellites, et dans les partenariats, avec OneWeb, avec Dalkom ou Newtec. Du coup, je me sens plutôt à l'aise avec ce que nous avons fait pour renforcer notre leadership!

L'étape la plus importante reste la fusion avortée avec OneWeb et indirectement avec Softbank.

Avant cela, nous avions établi un partenariat très abouti. Nous allons continuer. Avec OneWeb et avec Softbank. Le premier niveau est technologique avec le développement de services interopérables entre notre flotte GEO et la flotte LEO de OneWeb, pour créer un terminal qui permettra de s'adresser aux satellites des deux orbites, aux deux réseaux. Et les services seront diffusés sur les deux réseaux. Cela continue. Cela offre beaucoup de flexibilité et de diversité dans nos offres, avec des taux de latence bas quand nous en avons besoin, que ce soit pour des clients de télécoms, ou de mobilité sur les avions ou sur les bateaux ou encore dans des régions difficiles. Nous sommes très impliqués avec OneWeb. La deuxième partie est axée sur la commercialisation de ces produits. Nous serons le partenaire commercial pour Softbank et sur certaines verticales-clé, comme la mobilité, certains services pour l'industrie du pétrole et du gaz ou comme les services gouvernementaux. Et certains services à venir comme les voitures connectées. Nous développons des stratégies avec les deux entreprises. Les relations sont très bonnes avec nos deux partenaires.

Pourquoi est-ce que la fusion était nécessaire alors si les relations sont si bonnes et efficaces?

Nous croyons dans des organisations combinées. Cela permet d'aller beaucoup plus loin dans les coopérations croisées. D'avoir plus de synergies en termes d'intégration, de personnel, de réseaux. Cela permet d'aller plus en profondeur et de mieux déterminer chaque nouvelle opportunité d'optimiser et de créer de la valeur entre nos flottes mais aussi nos équipes et nos propres processus. Cela dit, nous allons faire tout ce qui est possible pour prendre avantage de toutes les possibilités commerciales.

La transaction a finalement été annulée en juin parce que les détenteurs de vos obligations n'étaient pas satisfaits. Par le prix ou par l'idée de la fusion?

C'était la partie la plus difficile à convaincre et nous le savions depuis le début. Nous pensions que nous avions une belle opportunité économique à leur présenter. Avec une stratégie avec beaucoup de valeur. Nous n'avons pas obtenu d'accord sur le prix, satisfaisant pour eux et satisfaisant pour SoftBank. Ca arrive dans ce genre de transactions. Ca ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une nouvelle opportunité, la porte n'est jamais vraiment fermée.

Le 24 août, Steve Spengler a été désigné commissaire à la commission du développement durable des Nations unies."Une reconnaissance de mes pairs, dit-il.

Laurent Ludwig

La transaction - et vous ne l'avez jamais caché - était aussi une opportunité pour réduire votre endettement, aujourd'hui d'environ 14,5 milliards de dollars, de trois milliards. Du coup, ça ne vous place pas dans les meilleures conditions au moment où de nombreux acteurs tentent de se faire une place dans ce secteur industriel, parfois avec beaucoup d'argent.

Nous devons continuer à restructurer notre endettement. Nous nous sentons mieux dans les dernières années. Nous continuons à investir dans notre prochaine flotte de satellites et dans nos partenariats. Nous avons déjà restructuré celle de 2018, nous allons nous occuper de celle de 2019.

Vous avez quand même besoin d'argent pour continuer à transformer cet acteur traditionnel à la tête duquel vous vous trouvez face aux nouveaux entrants?

Nous avons de solides rentrées d'argent qui nous permettent de gérer l'endettement et d'investir de manière consistante. Nous allons continuer à investir de moins grosses sommes dans certaines sociétés technologiques pour développer de nouveaux produits et de nouveaux services. La clé est de développer de nouveaux services. D'où les partenariats.

Quel genre de service?

Plus faciles à utiliser, plus faciles à implémenter. Dans des endroits moins accessibles. Des services classiques et en direction de l'internet des objets, des voitures connectées... Des services aux opérateurs mobiles. Comment fabriquer des satellites qui soient très faciles à installer, faciles à commercialiser, facile à gérer.

On retrouve la même tendance dans les services financiers et dans le satellite. Des start-ups développent des technologies que les vieux acteurs regardent avec envie. Parfois les achètent, parfois les intègrent dans leur société. Comment vous, vous gérez l'innovation?

OneWeb était une start-up. C'est l'exemple typique d'une collaboration comme nous voulons en développer. Toutes celles qui simplifient et qui créent des approches uniques nous intéressent. Nous voulons stimuler certains projets, y investir. C'est la clé pour augmenter les opportunités de croissance. Cela nous oblige aussi à revoir comment nous servons nos clients et leurs marchés. C'est à nous de prendre notre base de clients pour les aider à avancer, avec ces nouvelles idées et technologies. Nous avons un département d'innovation, qui sont constamment en train, en internet et en externe, d'analyser les évolutions. La plupart de nos décisions stratégiques ou d'investissement viennent de ce groupe. Globalement, nous essayons de créer une culture de l'innovation, de gens qui pensent au-delà de leur zone de confort.

Où voyez-vous des niches de croissance?

Si vous regardez l'internet des objets. C'est tellement vaste. Il va y avoir des parties du monde où la connectivité va devoir s'adapter. Parce qu'elles sont moins accessibles ou parce qu'elles bougent comme un avion ou un bateau. C'est une extention des choses que nous avons faites historiquement. Ce que nous faisons peut avoir des conséquences sur les développements de nouveaux services. En avril 2016, par exemple, nous avons signé un contrat avec Orbital ATK qui va dans le sens de la logistique des satellites dans l'espace. Pour pouvoir allonger la durée de vie des engins en orbite. Le développement des logiciels va aussi permettre de modifier les satellites, de les customiser.

Au Luxembourg, on parle plus souvent de la SES que de vous. Comment vous regardez cette concurrence.

Je pense que nous faisons des choses mieux qu'eux. Je pense qu'ils font des choses mieux que nous. Mais nous respectons tous nos concurrents. Nous avons des stratégies différentes et nous collaborons dans le monde industriel. Prenez le spectre par exemple. Nous avons chacun des droits mais nous devons nous entendre pour que nos satellites ne gênent pas ceux du voisin. Là, nous avons besoin de collaboration, de négociations, de coordination.