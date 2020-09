578 Stellen stehen in Luxemburg bei ArcelorMittal auf dem Spiel. Am Montag gab es ein erstes Treffen zwischen den betroffenen Parteien.

Entlassungen bei ArcelorMittal: Erste Gespräche am runden Tisch

578 Stellen stehen in Luxemburg bei ArcelorMittal auf dem Spiel. Am Montag gab es ein erstes Treffen zwischen den betroffenen Parteien.

(SC) - Am Montagnachmittag kamen erstmals Unternehmensleitung, Gewerkschaften und die Regierung zusammen, um über mögliche Lösungen für den Stahlgiganten ArcelorMittal zu besprechen. Der Konzern hatte vergangene Woche angekündigt, rund 578 Stellen in Luxemburg streichen zu wollen - das entspricht etwa 14 Prozent der insgesamt 3900 Beschäftigten. Als Grund nannte das Unternehmen die Corona-Krise: Ihre Auswirkungen stellten „eine ernsthafte Bedrohung für die industriellen und administrativen Aktivitäten von ArcelorMittal dar.“

ArcelorMittal will 570 Stellen in Luxemburg streichen Der Stahlkonzern will rund 14 Prozent seiner 3.900 Beschäftigten im Großherzogtum abbauen. Das geht aus einem Presseschreiben hervor.

An der ersten Gesprächsrunde nahmen unter anderem Arbeitsminister Dan Kersch und Wirtschaftsminister Franz Fayot teil. Wie die Unternehmensdirektion in einer Mitteilung am Montagabend erklären ließ, habe diese erste Etappe des Sozialdialogs vor allem dazu gedient, den Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihre Position und ihre Erwartungen darzulegen. Die Gewerkschaft LCGB erklärte nach am Mittwochnachmittag, die Tripartite müsse die sozialen Werkzeuge stärken, mit denen die Auswirkungen des Stellenabbaus auf die Belegschaft minimiert werden könnten.

Les délégués d’ArcelorMittal lors de la 1ère réunion informelle de la tripartite sidérurgie. Pour le LCGB, cette tripartite devra renforcer les outils sociaux nécessaires pour affaiblir les conséquences du plan de réduction des effectifs. #INDUSID #LCGB #HautAssMuer pic.twitter.com/Bd71CKXYN9 — LCGB (@LCGB_Luxembourg) September 14, 2020

Die Direktion sagte sich am Abend gewillt, alle sozialen Maßnahmen zu untersuchen, um die bestmögliche Lösung für die von der Stellenkürzung betroffenen Angestellten zu finden. Roland Bastian, der Direktor von ArcelorMittal Luxemburg, versicherte im RTL-Interview, dass keine Standorte in Luxemburg geschlossen werden würden und das auch an den im vergangenen Jahr beschlossenen Investitionen festgehalten werden würde.

Eine Arbeitsgruppe, die sich aus Mitgliedern aller Beteiligten Parteien zusammensetze, werde bald eingerichtet, um gemeinsam eine Einschätzung der Situation abzugeben. Im Anschluss könnten weitere Termine für interne Diskussionen mit der Personaldelegation festgesetzt werden, so das Unternehmen am Montagabend.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.