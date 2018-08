Endspurt bei Ujet

Im Oktober hieß es, die Serienproduktion solle bald beginnen. Jetzt hörte das „Luxemburger Wort“ nach und sah sich vor Ort um. Noch laufen die Elektro-Scooter von Ujet nicht in Serie vom Band. Bald aber soll es soweit sein.

Zusammengeklappt passt er in jeden Kofferraum oder auf den Rücksitz. Mit dem Auto zur Stadt, und in der Stadt mit dem Scooter, so die Vision von Ujet. Das 2015 vom russischen Nanoröhrenhersteller Ocsial gegründete Unternehmen richtete Ende 2016 in Foetz eine Fabrik zur Produktion von Elektrorollern der Luxusklasse ein; zahlreiche Test-Modelle wurden seitdem vor Ort montiert – nun soll in den kommenden Wochen das Geschäft richtig anlaufen.



Nachdem die Roller ihre Straßenzulassung erhalten haben, ist das Unternehmen derzeit dabei, in verschiedenen Großstädten Händler für den Vertrieb zu finden ...