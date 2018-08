Das letzte Rettungsprogramm für Athen ist abgeschlossen. Griechenland hat den Euro-Rettungsschirm verlassen.

Ende mit Schrecken

Pierre LEYERS

Acht lange Jahre, drei Kreditprogramme mit insgesamt 289 Milliarden Euro und immer wieder neue Spar- und Reformprogramme auf Druck der EU-Partner und des Internationalen Währungsfonds: Der Abschluss der scheinbar endlosen Rettungsbemühungen markiert einen tiefen Einschnitt.



Griechenland schlage nun „ein neues Kapitel“ auf, freut sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der in seiner früheren Rolle als Chef der Eurogruppe zu den Schlüsselfiguren der KrisenChronik zählt. „Griechenland ist jetzt ein normales Land“, stellt EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici fest.



Ende gut, alles gut? Während Politiker in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten jubeln, hält sich in Athen die Freude in Grenzen, mag auch Premier Tsipras noch so oft den Helden Odysseus bemühen, der nach langer Irrfahrt mit dramatischen Ereignissen genau wie die heutigen Griechen endlich „erlöst“ wurde.



Von den Hilfsmilliarden hat das griechische Volk nicht viel gesehen. Die Arbeitslosenquote ist doppelt so hoch wie zu Beginn der Rettung. Nach einem Dutzend Rentenkürzungen in acht Jahren wissen viele alte Menschen nicht mehr ein noch aus. Zu den größten Verlierern gehört die Jugend. Sie wird bis ins Rentenalter Schulden abbezahlen müssen, die sie nicht verursacht hat. Hundert-tausende junge und gebildete Griechen haben das begriffen und das Land lieber verlassen.



Sieht so die „Rettung“ aus? Der Staat ist und bleibt pleite. Diese Tatsache lässt sich derzeit bequem unter den Teppich kehren, weil die europäischen Geldgeber so „großzügig“ waren, bis 2032 auf die Tilgung ihrer Forderungen zu verzichten. Für Jahrzehnte danach wird Griechenland unter Aufsicht der Kreditgeber stehen. Die wollen schließlich wissen, was mit ihrem Geld geschieht.



Die Staatsschulden seien nicht weniger, sondern mehr geworden, urteilt der ehemalige Finanz-minister Yannis Varoufakis. „Wir haben nur mehr Zeit, um noch mehr Schulden zurückzuzahlen“, lautet sein bitteres Fazit.



Ob künstliche Beatmung für einen Todkranken oder echte Erfolgsgeschichte, unbestreitbar ist wohl, dass Europa die Griechen vor allem aus Eigennutz gerettet hat. Es ging schlicht darum, ein politisches und wirtschaftliches Chaos zu vermeiden. Europäische Banken hatten dem Land viel Geld geliehen. Ein griechischer Bankrott hätte eine neue Finanzkrise ausgelöst und wahrscheinlich das Scheitern des Euro bedeutet. Zudem wurden die Euro-Retter von Schuldgefühlen geplagt, weil alle wussten, dass Athen zwar die Statistik gefälscht hatte, um in den Euro-Club aufgenommen zu werden, die übrigen Mitglieder das aber in Kauf nahmen, in der trügerischen Hoffnung, dass Hellas, als Wiege der Demokratie, der Gemeinschaftswährung zusätzliche Legitimation verleihen würde.

Diese Rechnung ging nicht auf. Die Währung, die einen sollte, ist zum Spaltpilz geworden. Der Graben zwischen verschuldetem Süden, mit seinem Heer an jungen Arbeitslosen, und wohlhabendem Norden ist heute tiefer als zu Beginn der Währungsunion vor 20 Jahren.

Für die Rettung Griechenlands gab es keine Vorlage. Jetzt geht es darum, aus den Fehlern zu lernen und sich Gedanken über die nächsten Krisen zu machen, die zwangsläufig kommen werden. Vorsorge ist bekanntlich besser als Nachsorge.