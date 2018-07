Der Energiekonzern hat am Mittwoch den Kauf des Anlagenbauer und Dienstleisters im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung angekündigt.

Encevo übernimmt Paul Wagner & Fils

(mth) - Die Holdinggesellschaft Encevo S.A. übernimmt das Unternehmen Paul Wagner & Fils. Dies kündigte Encevo am Mittwoch in einer Pressemitteilung an.

Paul Wagner & Fils ist der führende Anlagenbauer und Dienstleister im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung in Luxemburg und beschäftigt rund 350 Mitarbeiter. Den Firmennamen und die Führungsmannschaft will Encevo nicht antasten, heißt es.

Laut einem Unternehmenssprecher von Encevo sollen die derzeitigen Aktivitätsbereiche von Paul Wagner & Fils unverändert bleiben. Die Firma wird weiterhin autonom als eigenständiges Unternehmen weiterarbeiten, Encevo will jedoch auf die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens Einfluss nehmen. Das soll beispielsweise für die Entwicklung von neuen Bereichen gelten, die sich aus der Energiewende ergeben. Auch die Belegschaft soll unangetastet bleiben.

Encevo besitzt als Holdinggesellschaft einen Mehrheitsanteil an dem luxemburgischen Energieversorger Enovos sowie dem Netzbetreiber Creos.