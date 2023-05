Der Luxemburger Stromversorger punktet bei der Preisjagd auf den Energiegroßhandelsmärkten und weitet die Solarstromproduktion aus.

Encevo steigert Gewinn und investiert in Rekordhöhe

(MeM) – Die Energiekrise prägte das vergangene Jahr und stellte die Encevo Gruppe vor besondere Herausforderungen, teilt der Luxemburger Energieversorger am Donnerstag bei der Präsentation der Bilanz für 2022 mit. Den Nettogewinn steigerte die Gruppe auf 107,3 Millionen (2021: 79,7 Millionen). Dieser Gewinn stamme „vor allem aus Bereichen, in die in den letzten Jahren besonders intensiv investiert wurde“, so Encevo. Das Bruttoergebnis EBITDA stieg im Verhältnis etwas weniger stark als der Nettogewinn und erreicht 268,4 Millionen Euro (2021: 238,6 Millionen Euro). Der Umsatz stieg von rund 2,5 Milliarden Euro auf 3,4 Milliarden Euro, „was vor allem die rasante Preisjagd auf den Energiegroßhandelsmärkten widerspiegelt“, teilt die Gesellschaft mit.

Um die Widerstandsfähigkeit weiter zu stärken, wurden im Jahr 2022 die Rekordinvestitionen des Vorjahres mit insgesamt 272 Millionen Euro gegenüber zuvor 268 Millionen Euro übertroffen. 185 Millionen Euro wurden in die Energienetze, insbesondere in die Stromnetze, investiert. 335 Millionen sind für das Jahr 2023 vorgesehen.

Herausforderung der Energiepreise

Stark schwankende Preise und die Frage der Versorgungssicherheit veranlassten den Netzbetreiber, seine Notfallpläne zu überarbeiten. Zudem habe die Sensibilisierungskampagne „Let's save energy“ insgesamt im Laufe des Jahres Energieeinsparungen von über 160 Gigawattstunden erreicht.

Bei den erneuerbaren Energien stieg die installierte Kapazität von 374 auf 388 Megawatt. Die Solarenergie macht nun 178 GWh der erneuerbaren Energieproduktion der Gruppe aus, was mehr als einem Viertel der Gesamtproduktion und einem Anstieg von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In Deutschland im Rahmen des Südeifel-Projekts baut die Gruppe in den nächsten Jahren eine PV-Kapazität von rund 200 MW auf.

