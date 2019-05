"Die Encevo Gruppe kann für das Jahr 2018 ein solides Geschäftsergebnis vorweisen", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung von Encevo.

Encevo: Solides Geschäftsergebnis 2018

"Die Encevo Gruppe kann für das Jahr 2018 ein solides Geschäftsergebnis vorweisen", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung von Encevo.

"Die Encevo Gruppe kann für das Jahr 2018 ein solides Geschäftsergebnis vorweisen", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung von Encevo, und zwar "in einem weiterhin schwierigen und im Wechsel begriffenen Marktumfeld." So beläuft sich der Nettogewinn für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2018 auf 63,9 Millionen Euro, im Jahr 2017 waren es noch 55,7 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist auch das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 193,6 Millionen Euro (2017) auf 213,3 Millionen Euro gestiegen. "Die Gruppe verzeichnet damit einen Aufschwung ihrer Ergebnisse im Vergleich zum Jahr 2017", freut sich der Energieversorger.

Das Investitionsvolumen ist auch im vergangenen Jahr gestiegen: Insgesamt hat die Gruppe 209 Millionen Euro investiert, im Jahr 2017 waren es noch 199 Millionen Euro.