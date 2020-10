Les experts de la fondation Idea ont analysé la situation de l'économie luxembourgeoise - notamment le niveau de l'emploi. Les économistes trouvent que le niveau de l’emploi est revenu au niveau d’emploi d’avant-crise.

Emploi: le Luxembourg limite la casse

Mara BILO Les experts de la fondation Idea ont analysé la situation de l'économie luxembourgeoise - notamment le niveau de l'emploi. Les économistes trouvent que le niveau de l’emploi est revenu au niveau d’emploi d’avant-crise.

Entre mars et avril, la crise du Covid-19 a eu des effets désastreux sur l’emploi. D’après les experts de la fondation Idea, le laboratoire d’idées de la Chambre de commerce dont la mission consiste à «contribuer à l’amélioration de la qualité du débat socio-économique», plus de 9.000 emplois ont ainsi été supprimés au Luxembourg pendant cette période. Les travailleurs frontaliers ont été particulièrement touchés. Selon les économistes, 5.300 postes occupés par des travailleurs frontaliers ont en effet été supprimés.

Bonus für Ausbildungsbetriebe In der Krise droht die Zahl der Ausbildungsplätze rapide zu sinken. Die Regierung steuert mit einer Prämie für Betriebe gegen.

Depuis la fin du confinement, la situation s’est cependant améliorée. Entre mai et août, plus de 9.700 emplois ont été créés, ce qui montre que le niveau de l’emploi est revenu au niveau d’emploi d’avant-crise et que l’économie luxembourgeoise a fait preuve d’une «bonne résilience».

L'impact de la crise n’est cependant pas à sous-estimer. «Par rapport au rythme de création d’emplois de 2019, il «manque» 8.300 salariés, et le taux de chômage, bien qu’en recul, reste supérieur de 0,9 point à celui de février», expliquent les experts de la fondation Idea dans leur nouvelle édition du «Tableau de bord économique et social du Luxembourg», dans lequel les économistes se penchent sur la situation conjoncturelle du Luxembourg.

Regierung will weniger Kurzarbeit Die Krise hat das Geschäftsklima in Luxemburg verschlechtert. Neue Corona-Hilfsmaßnahmen für Betriebe sollen nun für mehr Beschäftigung sorgen.

C'est ainsi que sur l’état de l'économie dans son ensemble, la fondation Idea décrit un impact inégal de la crise de Covid-19 sur les différents secteurs de l’économie mais aussi sur les ménages. «De nombreux consommateurs hésitent au vu de la situation actuelle à faire des achats importants», explique l'économiste Vincent Hein. De nombreux résidents estiment également avoir fait face à une perte de leur revenu pendant le confinement – en premier lieu évidemment les personnes qui se sont retrouvées en chômage partiel, mais aussi un nombre important d'indépendants.

Les experts de la fondation concluent finalement que «l'économie luxembourgeoise retrouve des couleurs». Le recul du PIB devrait être moins important qu’anticipé, la situation du Luxembourg est meilleure que celle d'autres pays de la zone Euro.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.