Von Maxime Gillen

Es war eines dieser Ereignisse bei dem sogar die momentane Wasserknappheit in den Hintergrund rückte: Pünktlich um 13.20 Uhr landete am Montag zum ersten Mal ein Emirates-Flugzeug vom Typ Boeing 777 in Luxemburg. Wie die Tradition es verlangt, wurde der Neuankömmling auf dem Weg zu seinem Stellplatz von Wasserfontänen aus den Löschfahrzeugen der Flughafenfeuerwehr begrüßt. Es war ein feierlicher Empfang für den neuen Partner der heimischen Gesellschaft Cargolux.

Im Mai diesen Jahres hat Cargolux ein Kooperationsabkommen mit Emirates vom Persischen Golf geschlossen ...