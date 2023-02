Der Finanzkonzern Bloomberg hat die Liste der wohlhabendsten Menschen aktualisiert.

187 Milliarden Dollar

Elon Musk wieder der reichste Mann der Welt

(TJ/Bloomberg) - Elon Musk hat es nach einigem Auf und Ab wieder an die Spitze geschafft. Mit einem Vermögen von 187 Milliarden Dollar ist er der reichste Mensch der Welt.

Musks Vermögen wurde durch einen Anstieg des Tesla-Aktienkurses um fast 70 Prozent in diesem Jahr begünstigt. Seit dem untertägigen Tiefststand am 6. Januar hat dieser sich fast verdoppelt. Neben der Rückkehr der Risikofreude an den Aktienmarkt war es auch die höhere Nachfrage nach Musks Elektroautos, die den Titeln half.

Auf Platz zwei landet der Franzose Bernard Arnault mit einem Vermögen von 185 Milliarden Dollar. Arnault ist Chef und mehrheitlicher Eigner des französischen Luxus-Konzerns LVMH. An dritter Stelle kommt Jeff Bezos mit 117 Milliarden. Bloomberg hat die entsprechende Liste am Dienstag aktualisiert ins Netz gestellt.

Die zehn wohlhabendsten Menschen sind demnach:

Elon Musk: 187 Milliarden US-Dollar Bernard Arnault: 185 Milliarden US-Dollar Jeff Bezos: 117 Milliarden US-Dollar Bill Gates: 114 Milliarden US-Dollar Warren Buffett: 106 Milliarden US-Dollar Larry Ellison: 102 Milliarden US-Dollar Steve Ballmer: 89,4 Milliarden US-Dollar Larry Page: 84,7 Milliarden US-Dollar Carlos Slim: 83,2 Milliarden US-Dollar Mukesh Ambani: 81,1 Milliarden US-Dollar

Die gesamte Liste der 500 reichsten Menschen auf dem Globus können Sie hier abrufen.

Bloomberg ist ein globaler Finanz- und Medienkonzern, dessen Service hauptsächlich in dem Verkauf von Finanzdaten besteht.

