Nicht alle Tesla-Kunden sind mit der Beta-Version eines Systems zum autonomen Fahren zufrieden.

Autonomes Fahren

Elon Musk: offen für Feedback, aber nicht für Beschwerden

(Bloomberg) – Elon Musk möchte keine Beschwerden von Kunden hören, die das Fahrerassistenzsystem ausprobieren, für das Tesla Inc. in den kommenden Wochen 15.000 Dollar verlangen will. Der Vorstandsvorsitzende schimpfte über einen Tesla-Besitzer, der am Dienstag Videos auf Twitter gepostet hatte. Diese zeigen, dass eine neue Beta-Version des Systems, das als „Full Self-Driving“ vermarktet wird, offenbar manchmal Probleme mit dem Rechtsabbiegen und anderen grundlegenden Aufgaben hat.

„10.69 ist nicht ohne Grund in einer begrenzten Version“, antwortete Musk und bezog sich dabei auf die neueste Version des Systems, die letzte Woche an ausgewählte Kunden ausgeliefert wurde. Man soll nicht auf der einen Seite darum bitten, in frühe Betaversionen aufgenommen zu werden, um sich dann im Nachhinein zu beschweren, so der Tesla-Chef.

Verbraucher werden in die Irre geführt

Musk kündigte am Wochenende an, dass Tesla ab sofort 3.000 Dollar mehr für das System verlangen wird, das entgegen seinem Namen immer noch eine aktive Überwachung durch den Fahrer erfordert und die Fahrzeuge des Unternehmens nicht zu autonomen Fahrzeugen macht.

Das kalifornische Department of Motor Vehicles hat Tesla beschuldigt, die Verbraucher in die Irre zu führen, und die US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) untersucht, ob die Autopilot-Technologie des Autoherstellers fehlerhaft ist.

Die NHTSA warf Tesla im vergangenen Jahr auch vor, die Beta-Tester von Full Self-Driving einer Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterworfen zu haben, die der Behörde den Zugang zu Informationen erschwert haben könnte, die sie zur Bewertung des Programms benötigte.

Suche nach negativen Bewertungen

Der Autohersteller ermutigte seine Kunden zwar, ihre Erfahrungen mit dem System mitzuteilen, bat sie aber, dies nur selektiv zu tun, da er befürchtete, dass Kritiker, die das Unternehmen scheitern sehen wollten, das in den sozialen Medien geteilte Feedback falsch darstellen würden.

Im Oktober bestätigte Musk, dass Tesla die NDA aufgegeben hatte. Wenige Monate später entließ das Unternehmen einen Mitarbeiter, nachdem dieser ein YouTube-Video veröffentlicht hatte, in dem zu sehen war, wie sein Auto bei voller Selbstfahrfunktion in einen Verkehrsmast raste. Musk hat in der Vergangenheit geschrieben, dass er kritisches Feedback schätzt, und forderte seine Twitter-Follower im Februar auf, nach negativen Bewertungen zu suchen.

