Irgendwann wird auch diese Krise vorbei sein. Eine Rückkehr zum gewohnten Level "Normal" ist nicht mehr möglich.

Ellbogen und Küsschen

Pierre LEYERS Irgendwann wird auch diese Krise vorbei sein. Eine Rückkehr zum gewohnten Level "Normal" ist nicht mehr möglich.

Jede Krise hat zwei Eigenschaften: a) Sie kommt unerwartet, und b) irgendwann ist sie vorbei. Auch die aktuelle Gesundheitskrise, die dabei ist, zu einer handfesten Wirtschaftskrise zu werden, wird eines Tages überstanden sein.

Ob es dann wieder „business as usual“ heißt, steht auf einem anderen Blatt. Vieles deutet schon jetzt darauf hin, dass es keine Rückkehr zur bekannten Normalität mehr geben wird. Je länger die verordneten Beschränkungen dauern, desto mehr werden Gepflogenheiten und Gewohnheiten in Frage gestellt.

Um die Verbreitung des Virus zu stoppen, kommen alle Aktivitäten, die menschliche Interaktionen erfordern, zum Stillstand. Reisen sind abgesagt, Flugzeuge bleiben am Boden, Sportveranstaltungen finden nicht mehr statt, Hotels und Gaststätten sind ohne Gäste, Kinos und Theater ohne Publikum. Universitäten arbeiten mit Hochdruck am „Online Learning“. Ob in der Wirtschaft oder im sozialen Leben, alle schalten ein paar Gänge runter.

Was aber, wenn die Krise vorüber ist, wenn bislang Selbstverständliches wieder möglich ist? Einiges wird wieder so sein wie gehabt. Fußball und Tennis sind nicht wegzudenken. Die Stadien werden aber vielleicht nicht mehr so voll sein wie eh und je.

Warteschlange vor einer Apotheke in Esch/Alzette. Foto: Guy Wolff

Gemeinsam feiern, dieses tief verwurzelte menschliche Bedürfnis, lebt mit Sicherheit wieder auf. Begrüßungen wird es immer geben. Nur eben mit Ellbogen statt Küsschen. Einiges kommt wieder ins Lot, vieles andere wird auf den Prüfstein gelegt.

Zu den dauerhaften Verlierern könnten Kreuzfahrten gehören. Waren diese Luxushotels auf hoher See bislang beliebt, haben Passagiere mittlerweile erlebt, dass sie darin zu Tausenden auf engstem Raum zusammen gepfercht sind.

Das Homeoffice erhält durch die Krise einen bleibenden Schub

Auch Geschäftsreisen dürften weniger werden, Videokonferenzen dagegen mehr. Musikfestivals, Messen? Wird es weiter geben, nur nicht mehr so häufig, schließlich bietet das Internet immer perfektere Möglichkeiten, Veranstaltungen und Produkte in Szene zu setzen.

Bleibende Einrichtung, die durch die Krise einen enormen Schub erlebt, wird das Homeoffice sein. Für die meist zentral organisierten Luxemburger Unternehmen könnte sich der Zwang, ihre Mitarbeiter nach Hause zu schicken, auf Dauer als Segen erweisen. Das Großraumbüro hat sich als Geschäftsrisiko gezeigt, dezentralen Arbeitsweisen und flachen Hierarchien gehört die Zukunft.

All diese Entwicklungen und Tendenzen gab es im Keim schon vor der Krise. Das Corona-Virus wirkt wie ein Beschleuniger – oder, für die, die es poetisch mögen, als Geburtshelfer des Neuen.

Eine Krise hilft, vorher unentdeckte Bruchstellen offen zu legen.

Noch nie war sich Luxemburg so seiner Abhängigkeit von den Frontaliers bewusst wie jetzt, wo Frankreich und Deutschland ihre Grenzen dicht machen.

Europas Industrie gerät in die Bredouille, weil die Fertigung von Ersatzteilen nach China ausgelagert wurde. Die ganze Welt steht vor der großen Frage, ob die Globalisierung bis zum Äußersten eigentlich eine verkappte Gefahr ist.

Im Chinesischen setzt sich der Begriff für Krise aus zwei Schriftzeichen zusammen, „wei“ und „ji“. Wei wird mit „Gefahr“ übersetzt, ji hingegen mit „Gelegenheit“.