Elefantenhochzeit der Großkanzleien

Thomas KLEIN Allen & Overy beschäftigt in Luxemburg 231 Mitarbeiter. Nun will sich die Firma mit dem Konkurrenten Shearman Sterling zusammenschließen.

(ThK/ Bloomberg) - Die beiden internationalen Großkanzleien Allen & Overy (A&O) und Shearman Sterling wollen fusionieren. Das gaben die Firmen in einer Pressemitteilung am Sonntag bekannt. Damit würde eine der größten Rechtsfirmen der Welt entstehen, mit insgesamt etwa 3.900 Anwälten und kombinierten Einnahmen von 3,4 Milliarden US-Dollar. In Luxemburg beschäftigt O&A 231 Mitarbeiter, davon allein 145 Anwälte.

Das neue Unternehmen soll demnach unter dem Namen Allen Overy Shearman Sterling oder kurz „A&O Shearman“ firmieren. Die Ankündigung erfolgte, nachdem Shearman kürzlich eine Fusion mit Hogan Lovells aufgegeben hatte, was viele seiner Seniorpartner dazu veranlasste, das Unternehmen zu verlassen. A&O versuchte 2019, mit der kalifornischen Anwaltskanzlei O’Melveny & Myers zu fusionieren, doch auch dieser Deal scheiterte.

Partner müssen einverstanden sein

„Der Kundenbedarf an globalen Elitefirmen war noch nie so groß“, sagte Adam Hakki, Senior Partner bei Shearman, in der Pressemitteilung. „Sie fordern integrierte globale Rechtslösungen und Beratung: Der Zusammenschluss mit Allen & Overy wird unsere Fähigkeit, ihre Bedürfnisse in einem immer komplexer werdenden Umfeld zu erfüllen, erheblich beschleunigen.“

Die geplante Fusion unterliegt noch der regulatorischen Prüfung, zudem müssen die Partner der jeweiligen Unternehmen zustimmen.

