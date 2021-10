Die Handwerkskammer moniert ein Ungleichgewicht zwischen vorhandenen Flächen und der Nachfrage der Betriebe. Die Politik sei gefragt.

Handwerker in Luxemburg klagen über zu wenig Platz

(MeM) - Laut einer Umfrage der Handwerkskammer sind die Handwerksbetriebe im Land auf der Suche nach Flächen von 73 Hektar in Gewerbegebieten (ZAE). Das derzeitige Angebot in den regionalen ZAEs beträgt indes weniger als zehn Hektar.

„Das bremst die Entwicklung eines Sektors, der für die Schaffung nationaler Infrastrukturen von wesentlicher Bedeutung ist und einen der wichtigsten Vektoren der Energiewende darstellt“, wie die Handwerkskammer dazu am Mittwoch mitteilte.

Demnach sind - hauptsächlich wegen Platzmangel am derzeitigen Standort - rund 200 Handwerksbetriebe mit mehr als 5.000 Beschäftigten zurzeit auf der Suche nach einem neuen Standort. Die Handwerkskammer weist darauf hin, dass Handwerksbetriebe bei der Standortwahl oft einen eingeschränkten Aktionsradius haben, weil sie die Nähe zu ihren Kunden brauchen.

Zudem würden bestimmte Kriterien die Ansiedlung von Unternehmen in Gewerbegebieten unmöglich machen: „Bauunternehmen dürfen beispielsweise ihr Material nicht im Freien lagern, und Autowerkstätten sind auf eine Ausstellungsfläche von 2.000 Quadratmeter beschränkt“, wie Tom Wirion, Generaldirektor der Handwerkskammer, erklärt.

Während nationale ZAEs für industrielle Aktivitäten reserviert sind und die Regierung die Ausweitung und Schaffung kommunaler Zonen begrenzen will, sollte die Ansiedlung von Handwerksbetrieben in regionalen ZAEs Priorität haben. „Die Bereitstellung von Land muss eine politische Priorität sein“, so die Handwerkskammer. Es gehe dabei nicht nur um Grundstücke, sondern auch um die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und die Durchführung der erforderlichen Erschließungsarbeiten. Sie erinnert hierbei auch an die Idee, auf der Ebene der Großregion grenzüberschreitende Gewerbegebiete zu schaffen.

