Die Zahlen von Eurostat zeigen: In Luxemburg und Deutschland ist der Umsatz gesunken. Frankreich gehört zu den Gewinnern.

Einzelhandel hat kaum von Weihnachtsgeschäft profitiert

(mab) - Der Einzelhandel in der Eurozone hat im Dezember weniger als erwartet vom Weihnachtsgeschäft profitiert. Der Umsatz der Branche sei zum Vormonat um 2,0 Prozent gestiegen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Analysten hatten mit einem Plus von 2,8 Prozent gerechnet.

Luxemburg und Deutschland verlieren, Frankreich wächst

In Deutschland waren die Geschäfte in der zweiten Dezemberhälfte geschlossen. Daher fielen die Einzelhandelsumsätze dort mit 9,6 Prozent besonders deutlich. Nur in den Niederlanden gaben sie noch stärker nach und sanken um 10,9 Prozent. In Luxemburg fiel der Umsatz im Einzelhandel um 0,9 Prozent. Frankreich erzielte hingegen mit einem Plus von 22,3 Prozent den stärksten Anstieg.

