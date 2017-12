(mbb) - Die lilafarbene Banknote gehört international zu den höchstdotierten Zahlungsmitteln. In den Vereinigten Staaten von Amerika beispielsweise endet die Wertskala mit dem 100-Dollar-Schein, der umgerechnet ungefähr 84 Euro entspricht. Wer also – mal angenommen – eine Million Euro Schwarzgeld in 500er-Scheinen transportieren will, trägt nur zwei Kilo im Köfferchen; nutzt derjenige 100-Dollar-Noten, muss er schon 22 Kilo schleppen.

Und für EZB-Präsident Mario Draghi ist der Fall klar: „Der 500-Euro-Schein ist ein Instrument illegaler Aktivitäten ...