Reiseagenturen und Luxair wollen "Freiheit für unsere Kinder"

Der Verband der Reiseagenturen und Luxair richten am Freitag einen Appell an die Regierung, ihre Einreisebeschränkungen bezüglich Minderjähriger in Begleitung ihrer vollständig geimpften Eltern zu überdenken.

(ndp) - Die ULAV (Union luxembourgeoise des agences de voyages) und Luxair richten am Freitag einen Appell an die Regierung, ihre Beschränkungen in Bezug auf Minderjährige in Begleitung ihrer vollständig geimpften Eltern zu überdenken.

„Während immer mehr europäische Länder die Beschränkungen für Kinder bei der Einreise lockern, halten die luxemburgischen Gesundheitsbehörden und das Außenministerium zumindest bis zum 15. Juli an der Verpflichtung fest, alle Kinder, die auf dem Luftweg nach Luxemburg einreisen, ab dem Alter von sechs Jahren zu testen“, stellen die ULAV und Luxair in einem Schreiben fest.

Kürzlich hatten Länder wie Griechenland, Portugal und Spanien die Altersgrenze für die Test-Pflicht bei der Einreise auf zwölf Jahre angehoben. Andere Länder seien bereits den gleichen Weg gegangen, in Schweden liegt die Grenze derzeit bei 18 Jahren, in Dänemark bei 15, in der Schweiz bei 16, in Frankreich und England bei elf.

Die ULAV und Luxair weisen darauf hin, wie wichtig „Freiheit für unsere Kinder ist“. Während sich Europa auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität einige, stoße der Luxemburger Weg auf Unverständnis in der Öffentlichkeit und erschwere das tägliche Leben von Reisenden und Touristikunternehmen erheblich.

Um Flugreisende und Reiseveranstalter nicht weiter zu benachteiligen, fordern die ULAV und Luxair die luxemburgischen Behörden auf, die Altersgrenze für Tests auf Kinder über 14 Jahre anzuheben.

