(tom) - Länger hatte man nichts mehr von der geplanten Investition des Internetriesen Google im Großherzotum gehört. Google wolle in Luxemburg ein Datencenter bauen und benötige dafür rund 30 Hektar Land, hieß es seit Mitte Juli. Doch diese 30 Hektar waren das Problem: Am Ende fehlten 1,8 Hektar, weil sich einer von drei Mitbesitzern eines Landstücks weigerte, seinen Anteil an die Regierung zu verkaufen.

Diese Blockade ist jetzt aufgehoben - der Besitzer sei überzeugt worden, sein Land abzugeben. Wirtschaftsminister Etienne Schneider bestätigte am Dienstagmorgen einen entsprechenden Bericht auf rtl.lu. Die Verhandlungen des Wirtschaftsministeriums zusammen mit dem "Service Remembrement" hätten Früchte getragen, so der Sender.

Schneider korrigierte die bisher kursierenden Zahlen leicht nach oben - es hätte bisher ein Stück von zwei Hektar gefehlt. Nachdem diese Fage jetzt geklärt sei, könne man Google 33 Hektar zur Verfügung stellen.

Die endgültige Entscheidung, ob Google in die Nähe der Industriezone "Kléngbousbierg" zieht, fällt allerdings in den USA. Kommunikationsminister Xavier Bettel ist übernächste Woche dort auf Dienstreise. Im Google-Hauptsitz in Mountain View soll dann ein Vorvertrag unterzeichnet werden.

