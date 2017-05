(dpa/vb) - Die französische Großbank BNP Paribas zahlt wegen Verstößen im Währungsgeschäft in den USA eine Strafe von 350 Millionen US-Dollar (rund 310 Mio Euro). Das hätten die Bank und das New York State Department of Financial Services vereinbart, berichtete BNP am Mittwoch.



Die illegalen Geschäftspraktiken hätten von 2007 bis 2011 angedauert. Während dieser Zeit hätte die Bank "wenig oder gar kein Interesse an der Kontrolle ihrer mit dem Devisenhandel beauftragten Mitarbeiter gezeigt", sagte die Vorsitzende der New Yorker Finanzaufsicht Maria T. Vullo.



Zu den Verstößen der BNP Paribas zählten Methoden, die Kunden bei Währungsdeals fehlzuleiten, indem ihnen Informationen vorenthalten wurden. Die Händler benutzen außerdem geheime Handzeichen, wenn Kunden Geschäfte am Telefon absprachen.



Die in Rede stehenden Geschäfte bezogen sich auf mehrere Devisen, wie zum Beispiel den japanischen Yen, den südafrikanischen Rand, den ungarischen Forint und die türkische Lira.



Auf Details ging das Geldhaus nicht ein. BNP bedauerte die Vorfälle. Die internen Kontrollen seien inzwischen verstärkt worden.