Frankreich und Luxemburg haben die Sonderregelung für französische Grenzgänger im Homeoffice verlängert.

Einigung

Drei weitere Monate Telearbeit für französische Grenzgänger

Für deutsche Grenzgänger wurde sie vereits weiter vereinbart. Auch für die Belgier, die sogar schon ein Abkommen für 2022 haben. Zwei Wochen vor dem Auslaufen der bisherigen Vereinbarung über die Telearbeit für französische Grenzgänger haben nun auch Paris und Luxemburg nun eine gemeinsame Basis gefunden. Es gebe keinen Grund, von der seit Beginn der Pandemie gewährten steuerlichen Toleranz bis Ende 2021 abzurücken.

Und die Nachricht ist so gut, dass der luxemburgische Premierminister die Botschaft seines Finanzministers sofort retweetete. In einer Mitteilung vom Montagabend bestätigten Xavier Bettel (DP) und Pierre Gramegna (DP), dass sie mit ihrem Gesprächspartner in Bercy, Bruno Le Maire, einen Schritt weitergekommen sind.

Während das jüngste belgisch-luxemburgische Treffen zu einer Einigung über die Anerkennung von 34 Tagen für die im Großherzogtum beschäftigten Telearbeiter aus Belgien geführt hat, hat Paris noch nicht mitgeteilt, ob es die Frist für seinen Staatsangehörigen zu ändern gedenkt. Bis auf Weiteres bleibt die Regel von maximal 29 Tagen Telearbeit (bevor die Tage im Home Office im Heimatland steuerlich geltend gemacht werden) bestehen. Auch wenn diese Zählung in der Realität seit Frühjahr 2020 wegen Covid19 nicht mehr funktioniert hat.

Aber es besteht kein Zweifel daran, dass das Thema im Mittelpunkt der nächsten Gespräche zwischen den beiden Regierungen von Xavier Bettel und Emmanuel Macron stehen wird. Die Regierungssitzung ist nun für den 14. Oktober geplant.





