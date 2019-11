Eingefrorene Vermögen: Wenn Geld doch stinkt

Viele Kleptokraten schaffen illegal erworbene Vermögen in den Westen, auch nach Luxemburg. Die Rückführung der Gelder ist ein langwieriger und komplexer Prozess.

Am 29. Februar 2000 erreichte ein Rechtshilfeersuchen aus der Schweiz die Staatsanwaltschaft Luxemburg. Dabei ging es um sieben Transfers in Höhe von etwa 32 Millionen US-Dollar auf zwei Konten der luxemburgischen Bank M.M. Warburg & Co, von denen vermutet wurde, dass sie dem ehemaligen nigerianischen Diktator Sami Abacha gehören.

Der 1998 verstorbene Militärherrscher soll in den fünf Jahren seiner Herrschaft den öffentlichen Haushalt seines Landes um drei bis fünf Milliarden Dollar erleichtert haben ...