Die erste „Solarstraße“ des Landes ist begeh- und befahrbar. Was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist in Sassenheim als Versuchsprojekt gestartet.

Eine Straße, die Strom erzeugt

„Mit diesem Zukunftsprojekt wird die Gemeinde ein Stück ernergieunabhängiger“, sagte gestern Georges Engel, Bürgermeister von Sassenheim, bei der Einweihung von Luxemburgs erster Solarstraße. Bei dem Testprojekt handelt es sich allerdings um keine offizielle Straße, sondern einen zehn Meter langen Weg am Bürgermeisteramt.



2016 war bereits in Frankreich von der gleichen Firma, dem französischen Unternehmen Colas, über einen Kilometer zwischen Caen und Le Mans eine Solarstraße mit den nur wenige Millimeter dicken Solarmodulen gebaut worden. Bei der als „Wattway“ bezeichneten Technologie werden Solarzellen auf einem Straßenunterbau verlegt und mit einem durchsichtigen Harz als Fahrbahn versiegelt, der ähnliche Eigenschaften haben soll wie Asphalt. Vorteil: Die Straße produziert Strom, und die Technik kann auf allen Straßen und Parkplätzen verwendet werden – es müssen keine Naturflächen mit Solarpaneelen verbaut werden.

„Wir sind der Meinung“, so Engel, „dass man in der Forschung in solche Projekte abseits ausgetretener Wege investieren muss“. Die 30 Quadratmeter „Wattway“ kosteten 76 000 Euro, ein Betrag, den zu gleichen Teilen die Gemeinde sowie Sudgaz übernehmen. Deren Direktor Alain Fürpass erklärt, dass sein Unternehmen mit Investitionen wie in dieses Projekt seinen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten will.



Alain Fürpass, Direktor von Sudgaz: Sein Unternehmen beteiligte sich zu 50 Prozent an den Investitionskosten Foto: Matic Zorman

Mit den rund 3 700 erwarteten Kilowatt Stromerzeugung werden die Server der Gemeinde versorgt – und mehr als zwei Tonnen CO2-Ausstoß vermieden.

Wirtschaftsminister Etienne Schneider gab zu, dass er lange Zeit nicht auf Solarenergie setzte, weil die Zellen früher zu teuer gewesen seien. Das habe sich geändert, weswegen nun der Solarausbau vorangetrieben werden soll. „Wattway hat Symbolcharakter“, sagte Schneider, „aber ich bin sicher, dass noch viele Kilometer nachfolgen werden.“

Im März hatte das Wirtschaftsministerium Unternehmen wie auch Privatpersonen dazu aufgerufen, bis 31. August mögliche Flächen für Solarprojekte einzureichen, damit diese auf Dächern, Brachen oder Industriegebieten entstehen, statt auf Grünflächen. Damit sollen zusätzliche 20 Megawatt Strom aus Solar erzeugt werden. Das Ergebnis der Ausschreibung wird in den nächsten Tagen vorgestellt.



Wie Schneider anlässlich der ersten Solarstraße Luxemburgs bekannt gab, sollen Subventionsmöglichkeiten hinsichtlich Photovoltaik überarbeitet werden, auch die Möglichkeit, dass Gemeinschafts-Solarprojekte von staatlicher Hilfe profitieren können, soll von 200 auf 500-Kilowatt-Anlagen erhöht werden.

Luxemburg kämpft mit seiner Energiebilanz

Wirtschaftsminister Schneider wies darauf hin, dass „Wattway“ im Zusammenhang mit der Rifkin-Strategie gesehen werden soll. Sie favorisiert die Dezentralisierung der Stromerzeugung auf Basis erneuerbarer Energien. Dazu mussten auch Steuergesetze geändert werden, damit Solarenergie-Produzenten ihren Strom nicht in die öffentlichen Netze einspeisen müssen, sondern direkt selbst nutzen oder anderen Teilnehmern einer „Energiegemeinschaft“ zur Verfügung stellen können.



Wattway allein wird nicht ausreichen, Luxemburgs Ziel, bis 2020 einen Anteil von elf Prozent erneuerbare Energiequellen am Gesamtenergieverbrauch des Landes, worunter Strom, Verkehr und Wärmeversorgung verstanden wird - zu erreichen. Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Stromverbrauch Luxemburgs ist laut Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) von 2016 mir rund sieben Prozent auf 9,25 Prozent im Jahr 2017 gestiegen.

Zum gesamten Energieverbrauch des Landes tragen erneuerbare Energiequellen aber nur knapp sechs Prozent bei. Im Dezember 2017 hatte Luxemburg mit Litauen eine Vereinbarung geschlossen, nach der Luxemburg Strom aus erneuerbaren Energie von dort beziehen und somit diese Bilanz des Energiemix verbessern kann.

Wattway ist ein Experiment

Wattway in Sanem darf als Experiment verstanden werden. Wattway zwischen Post und Rathaus dürfte nur von wenigen Autos befahren werden. Bis tatsächlich Autobahnstrecken und Ortsstraßen damit „gepflastert“ werden können, muss die Technik offenbar noch weiterentwickelt werden. Laut dem Hersteller Colas kann eine Strecke von einem Kilometer Länge und einer Fläche von rund 2800 Quadratmetern einen Ort mit 5 000 Einwohnern mit Strom versorgen.



Ein Jahr nach Eröffnung der Wattway-Strecke in Frankreich gibt es allerdings auch bereits Kritik: Zu laut, und die als Ziel gesetzte Leistung wurde nicht erreicht, so melden es jedenfalls französische Medien. Nach einem Jahr habe dort Wattway knapp 150 Megawatt Strom erzeugt, was nur rund halb so viel war wie als Ziel gesetzt wurde. Und weil der Geräuschpegel zu hoch war, den Fahrzeuge beim Befahren von Wattway verursachten, musste auf der Strecke die Geschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt werden.

Colas kündigte inzwischen aber an, noch flachere Solarplatten zu testen, die weniger Lärm verursachen würden. Schon 2019 will das Unternehmen Wattway auf den Markt bringen.