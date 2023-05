Der Minister für Digitalisierung stellt eine Kommunikationsanwendung vor, deren Server ausschließlich im Großherzogtum stehen.

Luxchat4Gov

Eine neue Chat-App für Luxemburgs Beamte

(ThK) - 25.000 Staatsbeamte sollen den Anfang machen. Sie erhalten ab sofort Zugang zu der neuen Luxchat4Gov-App. Diese Chat-Anwendung für den öffentlichen Dienst soll die Kommunikation in den Behörden des Landes effizienter machen.

Bei der offiziellen Präsentation der Anwendung betonte Marc Hansen, delegierter Minister für Digitalisierung, dass eine der wichtigsten Vorteile von Luxchat4Gov darin bestehe, dass die Rechenzentren für den Dienst vollständig auf dem Gebiet Luxemburgs betrieben werde.

Darüber hinaus sei die in der Anwendung ausgetauschte Kommunikation Ende-zu-Ende-verschlüsselt, schreibt das Ministerium in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung. „Die Eigenschaften der Anwendung ermöglichen dem öffentlichen Sektor ein sicheres Kommunikationsmittel, ohne dass die persönlichen Daten seiner Benutzer verwendet werden“, so das Ministerium. Niemand außer dem Absender einer Nachricht und den Personen, mit denen diese Person kommuniziert hat, könne diese Nachrichten lesen oder auf angehängte Dateien zugreifen.

Auch für Unternehmen und die breite Öffentlichkeit

Die App verfügt laut Ministerium über alle gängigen Funktionen von Chat-Anwendungen wie Text- und Sprachnachrichten, Audio- und Videoanrufe, oder das Senden von Dateien (Dokumente, Fotos, Videos etc.). Die Anwendung ist auf Android, iOS, macOS oder Windows verfügbar.

„Die nationale Souveränität in Bezug auf die Datenverwaltung, die Luxchat4Gov bietet, verschafft ihr einen klaren Vorteil gegenüber den Nachrichtensystemen privater Unternehmen, die oft auf anderen Kontinenten ansässig sind und die Daten ihrer Benutzer ausnutzen, die Betriebsregeln nach Belieben ändern und Werbung an Benutzer versenden können, um ihr Produkt zu finanzieren“, teilt das Ministerium mit.

Die breite Öffentlichkeit und Unternehmen können die Vorteile der Anwendung für den öffentlichen Sektor nutzen, wenn die Anwendung „Luxchat“ in einigen Monaten von privaten Betreibern eingeführt wird.

