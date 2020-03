Ein Virus trifft die globalisierte Wirtschaft

Fehlende Komponenten aus China können ganze Produktionen lahmlegen. Ceratizit aus Mamer setzt auf Recycling statt Lieferungen neuer Rohstoffe aus China.

China gilt als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft. Jetzt mit dem Corona-Virus erweist es sich als Wachstumsbremse. Viele Unternehmen und auch Volkswirtschaften sind längst vom Reich der Mitte abhängig.

So hatte Hyundai schon bald nach Beginn der Epidemie als erstes Automobilunternehmen außerhalb Chinas vorübergehend die Produktion wegen Komponentenmangel einstellen müssen; am Zugterminal in Duisburg, verbunden mit der Partnerstadt Wuhan, sind die Container-Frachtraten auf ihren Tiefststand gesunken ...