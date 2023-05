In nur wenigen Jahren haben sich sogenannte grüne Finanzierungen aus der Nische heraus entwickelt. Aber noch steht vieles am Anfang.

Wirtschaft 2 Min.

Nachhaltige Investitionen

Was bringt „Green Finance“?

Marco MENG In nur wenigen Jahren haben sich sogenannte grüne Finanzierungen aus der Nische heraus entwickelt. Aber noch steht vieles am Anfang.

Investitionen sollen vermehrt Nachhaltigkeit und umweltschonende Wirtschaftsentwicklung voranbringen. Die diesjährige Konferenz im Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster dazu, die bis Mittwoch stattfand, umriss den aktuellen Stand für nachhaltige Investitionen.



Neben Vertretern aus Wissenschaft und Praxis nehmen auch die Umweltämter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg sowie deren Arbeitsgruppen zu nachhaltigen Finanzen an der Konferenz teil.

„Green Finance begann mit Klimawandel, mit dem Pariser Abkommen und der Erkenntnis, dass Finanzflüsse klimakompatibel ausgerichtet werden müssen“, so die Konferenzveranstalter. Seitdem spielen Klima und Treibhausgasäquivalenten bei Fondsgesellschaften, Versicherern und Banken eine immer größere Rolle. In nur wenigen Jahren hat sich Green Finance aus der Nische heraus zum omnipräsenten Thema entwickelt.

Wie sieht das Zwischenbilanz aus?

Wirkt Green Finance? Wie sehen nachhaltige Geschäftsmodelle in der Logik der Taxonomie und klassischer Bankfinanzierung aus? Welche anderen Formen von Finanzierung braucht es darüber hinaus – in Europa und der Welt?

Luxemburger investieren ihr Geld kaum nachhaltig Menschen in Luxemburg wollen ihr Geld nachhaltig anlegen, doch nur die wenigsten tun es. Das hat mehrere Gründe.

Nachhaltige Finanzprodukte sind noch nicht vollständig reguliert, was es schwierig macht, echte Nachhaltigkeit von Greenwashing zu unterscheiden, geben die Konferenz-Teilnehmer zu bedenken. Schon seit längerem gibt es Diskussionen darüber, wie Greenwashing bei Investmentfonds vermieden werden kann. Die Investmentfondsbranche steht dabei an der Spitze des Wachstums im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft. Die Nachfrage nach „grünen“ Geldanlageprodukten ist hoch.

Francois Koulischer, Assistant Professor in Sustainable Finance der Universität Luxemburg, stellte dazu vorläufige Ergebnisse aus zwei Forschungsprojekten vor. Das erste Projekt untersucht, wie die globale Investmentfondsbranche auf die steigende Nachfrage nach „grünen“ Anlageprodukten reagiert hat. Das zweite Projekt konzentriert sich auf die Rolle von Umweltpräferenzen und bewertet, wie Anleger aus verschiedenen Ländern auf die Einführung der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) reagiert haben. Anhand von Daten über die Inhaber von Investmentfondsanteilen zeigt die Untersuchung, dass Länder mit stärkeren Umweltpräferenzen nach der Einführung der SFDR eine stärkere Ausrichtung auf nachhaltige Fonds vorgenommen haben.

Nicoletta Centofanti leitet die Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI). Foto: Chris Karaba

„Green Finance ist entscheidend“

Nicoletta Centofanti, General Manager der Luxembourg Sustainable Finance Initiative, erklärt auf die Frage „Ist Green Finance effektiv?“

„Green Finance ist entscheidend, um Kapitalströme in Aktivitäten zu lenken, die die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel fördern. In dieser Hinsicht ist Green Finance eine absolute Notwendigkeit, und es ist effektiv.“

Es ist noch eine lange und schwierige Reise. Nicoletta Centofanti, General Manager der Luxembourg Sustainable Finance Initiative

Um jedoch die Wirksamkeit oder ihre positiven Auswirkungen auf die Realwirtschaft wirklich messen und damit bewerten zu können, „ist es aber noch eine lange und schwierige Reise“, so Centofanti.

Im Laufe der letzten Jahre haben zahlreiche Initiativen und Projekte dazu beigetragen, die grüne Finanzwirtschaft voranzubringen, wobei der Schwerpunkt auf der Klimafinanzierung lag. Hier steht mit CO₂-Äquivalenten eine weitgehend standardisierte Maßeinheit zur Verfügung, was nicht bei allen ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung) der Fall ist.

Dennoch muss man laut Centofanti auch bei Umweltaspakten die Anstrengungen verstärken, etwa im Hinblick auf die Biodiversität. „Generell wäre es empfehlenswert, alle Vorteile und Auswirkungen von Investitionen und Finanzierungen im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung zu berücksichtigen“, sagt die Managerin. Die Reise, wie angedeutet, geht gerade erst los.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.