(ndp) - Ohne Kapital haben die besten Geschäftsideen und neuesten Technologien keine Zukunft. Gerade für junge Unternehmen hängt fast alles davon ab, nach einer gewissen Entwicklungsphase Investoren für weiteren Wachstum zu finden. Doch auch in Luxemburg ist das nicht einfach.

„Accelerator, Inkubator, Business-Angel, Risikokapital ... Für Start-ups die frisches Geld benötigen, gibt es viele Anlaufstellen, die Hilfe bieten. Gleichzeitig ist es für viele Unternehmer schwierig, den richtigen industriellen Partner beziehungsweise Investor zu finden“, sagt Morten Schiff, der vor sieben Jahren das Unternehmen „Vibrationmaster Technology Center“ gründete. Er entwickelt seitdem Prüfgeräte für die Industrie.



Der Däne weiß genau, wovon er spricht: Von einem Start-up, das keine einfache E-Commerce-Plattform aufbaut, sondern mit einem selbst entwickelten Produkt den Kunden überzeugen muss, lassen viele Investoren eher die Finger. „Für viele Geldgeber ist es entscheidend, dass ein Start-up schnell Umsätze und Gewinne erzielt“. Das schrecke viele Kapitalgeber ab, da bei Industrieunternehmen das schnelle Wachstum nicht im Vordergrund steht.



„Schade, dass der Standort Luxemburg nicht stärker in den Vordergrund gestellt wird.“

Neben E-Commerce und „Big Data“ ist für professionelle Investoren derzeit auch das Zauberwort „Spacemining“ sehr attraktiv. „Wir bieten heute schon konkrete und pragmatische Lösungen an, auch wenn dies vielleicht weniger sexy wirkt“. Doch Morten Schiff meint nicht ohne Stolz: „We make space come down to earth!“ Gerade auch junge industrielle Unternehmen wie Vibrationmaster würden aufgrund ihrer zukunftsweisenden Geschäftsmodelle viele Arbeitsplätze schaffen und für Wachstum in Luxemburg sorgen. „Schade, dass der Standort Luxemburg nicht stärker in den Vordergrund gestellt wird.“



Diese Tradition führe das hochtechnologische und innovative Start-up aus Foetz nun weiter. Die im Technoport ansässige Firma hat eine pragmatische und einzigartige Lösung entwickelt, mit der die mechanischen Befestigungselemente sicherer werden. Dadurch können Unternehmen – sehr vereinfacht gesagt – Muttern und Schrauben auf festen Sitz prüfen. Die Firma erlangte schon nach kurzer Zeit Bekanntheit in der Branche und konnte schnell namhafte Partner für ihre Technik überzeugen: Henkel, Mitsubishi und sogar die Firma SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk.



Großprojekt in Japan



Auch Toyota setzt nun große Hoffnung auf die neue Technologie. Morten Schiff konnte jüngst in Japan sein neues Modell vorstellen und den größten Autohersteller der Welt für den Kauf eines ersten Geräts begeistern. Eine Bestellung im Wert von knapp 40.000 Euro, mit der die Firma einen großen Schritt nach vorn gemacht hat.



Doch ein weiteres Projekt könnte nun für das Unternehmen den großen Durchbruch darstellen. Der Autobauer plant nämlich, Vibrationmaster in seinen „Kanban-System“ aufzunehmen. Die vereinfachte Kaufprozedur soll es den Mitarbeitern in der Prozesskette ermöglichen, die Produkte von Vibrationmaster wesentlich flexibler und effizienter zu bestellen.



Allerdings erfordert der Einstieg in diese Logistikprozedur eine Reduzierung der Herstellungszeit von 12 auf lediglich drei Wochen. Das bedeutet für die Luxemburger Firma, dass sie in eine neue Produktionsanlage investieren muss, um die Komponenten hausintern herzustellen und den Workflow besser zu steuern.



Es geht aber um mehr als nur Geld

Es versteht sich, dass all dies Geld kostet, viel Geld. Derzeit arbeitet Morten Schiff noch mit Eigenkapital. Ein Bankkredit kam bei der Finanzierung für ihn nie in Frage. Er wollte unabhängig bleiben. Nun hofft er, einen strategischen Investor mit ins Boot zu holen. Um seine Vision voranzutreiben, möchte er eine Million Euro einsammeln. Es geht aber um mehr als nur Geld. Auch „Köpfchen“ soll beim Partner dabei sein. „Denn nur so können wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten“.



Sieben Jahre gibt es Vibrationmaster mittlerweile. Das anfängliche „one-man team“ ist um vier Personen gewachsen. Und „wir möchten möglichst schnell noch sieben Mitarbeiter einstellen“. Das Geschäft lief in den vergangenen Jahren gut: Eine Wachstumsrate von über 100 Prozent verzeichnete das Start-up zwischen 2014 und 2016. Und selbst wenn Vibrationmaster noch ein Nischenanbieter ist, ist das Potenzial der Technik aus Luxemburg gewaltig.