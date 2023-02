Wirtschaftsminister Franz Fayot und Erbgroßherzog Guillaume leiten eine Wirtschaftsmission im Senegal.

Wirtschaftsbeziehungen

„Ein privilegierter Partner von Luxemburg in Westafrika“

Marco MENG Wirtschaftsminister Franz Fayot und Erbgroßherzog Guillaume leiten eine Wirtschaftsmission im Senegal.

(MeM) – „Mit seiner geostrategischen Lage und seinem stabilen Umfeld ist Senegal ein Schlüsselland und ein privilegierter Partner für die Beziehungen von EU und insbesondere von Luxemburg mit Westafrika“, teilte Wirtschaftsminister Franz Fayot am Donnerstag mit.

Noch bis Samstag befinden sich der Wirtschaftsminister und Erbgroßherzog Guillaume auf einem Arbeitsbesuch im Senegal. Ziel des Besuchs ist es, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern durch die Suche nach neuen Kooperationen, insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit und Gesundheitstechnologie, zu stärken. Eine von der Handelskammer angeführte 40-köpfige Wirtschaftsdelegation aus den Bereichen Informationstechnologie, Gesundheit, Bauingenieurwesen und Bauwesen ist ebenfalls Teil der Wirtschaftsmission.

Aïssata Tall Sall, der Außenministerin des Senegal, begrüßt den Luxemburgischen Wirtschaftsminister Franz Fayot. Foto: SIP/MECO

Die Luxemburger Delegation wurde von Aïssata Tall Sall, der Außenministerin des Senegal, empfangen. Auf dem Programm stehen neben zahlreichen Gesprächen auch die Besichtigung einer geplanten Entsalzungsanlage.

Der Senegal ist eine der wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften in Subsahara-Afrika. Seit mehreren Jahren verzeichnet die Wirtschaft des Landes ein nachhaltiges Wachstum von über sechs Prozent. „Die Umsetzung eines umfangreichen Reformprogramms unterstützt eine bessere Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und fördert so den Zufluss ausländischer Direktinvestitionen in Schlüsselsektoren wie insbesondere Industrie, Tourismus, Verkehrsinfrastruktur, Landwirtschaft und Bergbau“, teilt das Luxemburger Wirtschaftsministerium mit.

