Post Luxemburg

Ein Paket in die Ukraine schicken - das geht jetzt wieder

Seit Montag können Briefe und Päckchen wieder in die Ukraine geschickt werden. Wegen des Krieges kommt aber nicht jede Sendung an.

(mab) - Wie funktioniert Alltag in einem Kriegsgebiet? Damit muss sich auch die Post Luxemburg aueinandersetzen. Wegen des Krieges in der Ukraine wurden Briefe und Pakete vorübergehend nicht in das Land transportiert.

Am Dienstag kündigt Post Luxemburg an, die Verbindung wieder aufzunehmen. Seit Montag können Post- und Paketsendungen wieder in die Ukraine verschickt werden. „Aufgrund der Kämpfe und Auseinandersetzungen in bestimmten geografischen Gebieten kann es jedoch zu Störungen der Transportverbindungen innerhalb der Ukraine kommen“, heißt es in der Mitteilung der Post. „Daher kann die Beförderung der Sendungen bis zum endgültigen Bestimmungsort nicht garantiert werden, ebenso wenig wie die Verfolgung der Sendungen.“

Alle Sendungen in die Ukraine, die trotz der seit dem 28. Februar 2022 geltenden vorübergehenden Aussetzung in die Briefkästen von Post Luxembourg eingeworfen wurden, sind befördert worden, teilt das Unternehmen mit.

Postsendungen nach Russland sind weiterhin ausgesetzt, da die Verbindungen nach Russland unterbrochen sind.

