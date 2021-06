Eine Bank in der Bank: Die neue Filiale der Frankfurter Bankgesellschaft befindet sich in der Zentrale der Saarländischen Landesbank.

Wirtschaft 4 Min.

Ein Modell, das auch in Luxemburg Schule machen könnte

Hans GIESSEN Eine Bank in der Bank: Die neue Filiale der Frankfurter Bankgesellschaft befindet sich in der Zentrale der Saarländischen Landesbank.

Die Saarländische Landesbank hat eine überraschende Neuerung eingeführt. Im Saarbrücker Hauptgebäude der Bank gibt es einen Schalter, der von der Frankfurter Bankgesellschaft betrieben wird. Dies wirkt ein bisschen so wie die selbstständigen Esprit-Filialen in einem Modekaufhaus, also ein eigenständiges Geschäft innerhalb eines anderen Geschäfts. In diesem Fall also: eine Bank in der Bank.



Die neue Filiale der Frankfurter Bankgesellschaft kümmert sich um wohlhabende Privatkunden. Sechs Mitarbeiter sind dazu eingestellt – die vorher mit derselben Aufgabe bei der SaarLB beschäftigt waren. Sie sind nun offiziell ins Wealth Management der Frankfurter Bankgesellschaft gewechselt. Die Mitarbeiter betreuen ihre alten Kunden vom alten Arbeitsplatz aus weiter. Für die Kunden ändert sich daher auf den ersten Blick nichts: Sie haben ihre Beratergespräche im selben Gebäude wie immer, auch die vertrauten Ansprechpartner vor Ort bleiben dieselben. Lediglich ihr Konto wandert von einem Kreditinstitut zum anderen.

Trennung vom Geldanlage-Geschäft

Vergleichbare Modelle gibt es bisher offenbar kaum. Zumindest ist den Pressestellen beider Kreditinstitute kein vergleichbares Beispiel bekannt, weder in Deutschland, noch in benachbarten europäischen Ländern. Von daher stellt die aktuelle Entwicklung im Saarland einen Präzedenzfall dar.

ABBL warnt vor negativem Trend im Sektor Der Luxemburger Bankenverband zeigt, viele Geldinstitute haben die Krise solide gemeistert. Dennoch deuten sich langfristig Probleme an.

Die Saarländische Landesbank ist ein öffentlich-rechtliches Bankinstitut, das zur Sparkassen-Finanzgruppe zählt. Im Gegensatz zu den Sparkassen, die in der Regel unter kommunaler Trägerschaft tätig sind, gehört die SaarLB dem Bundesland. Traditionell hatten die deutschen Bundesländer jeweils eigene Landesbanken. Seit der Krise von 2007 kam es jedoch zu verschiedenen Fusionen. Auch die SaarLB kooperierte zunächst mit der BayernLB; dann entschied man sich aber doch, unabhängig zu bleiben. Heute ist die SaarLB die kleinste noch unabhängige Landesbank in Deutschland.

Wie klein sie ist, machen folgende Zahlen deutlich: Gerade mal 3.000 Privatkunden hatten ihr Geld bei der SaarLB angelegt, davon etwa ein Drittel Mitarbeiter und Ehemalige. Die Bank hatte schon im Frühjahr 2019 angekündigt, das Privatkundengeschäft weitgehend aufgeben zu wollen. Denn dieser Markt hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert.

Die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank haben dazu geführt, dass es für Kreditinstitute immer schwerer wird, mit Geldanlagen der Kunden über die Runden zu kommen. Was sich lohnt, ist das Kreditgeschäft. Immer mehr Banken verlangen von ihren Kunden inzwischen sogar Negativzinsen, wenn sie ihnen lediglich Geld bringen, das sogenannte ,Verwahrentgelt’.

Auch die SaarLB wollte den Privatkundenbestand vor zwei Jahren zunächst ganz aufgeben. Das ging im Einzelfall nicht ohne böses Blut vonstatten, zumal Landesbank-Kunden das Besondere suchen und in der Regel sehr selbstbewusst sind. Ein weiterer spezifisch saarländischer Aspekt: Der Entschluss, als Landesbank unabhängig zu bleiben, erforderte die Konzentration auf eine möglichst effiziente Strategie.

Die SaarLB hat sich entschieden, regionale Firmenkunden in Deutschland und vor allem in Lothringen zu bedienen. Weil der Osten Frankreichs von Paris aus zu abseitig und wohl auch zu Krisen-belastet erschien, nutzt die SaarLB Nischen, die sich dort öffnen. Heute ist sie mit dem Lothringen-Geschäft, wo gezielt Firmenkunden angesprochen werden, offenbar recht erfolgreich. Mehr als ein Drittel des Umsatzes wird hier erwirtschaftet.

Aber gerade viele Firmenkunden wollen Ihr Geld in einer Hand sehen. So hat sich die Bank vor zwei Jahren zunächst entschieden, das wohlhabende Kundensegment trotz allem zu behalten. Lediglich die Kunden mit einem niedrigeren Vermögensbestand wurden an die Saarbrücker Sparkasse abgegeben, die dafür umgekehrt auch eine Vergütung an die SaarLB gezahlt hat.

Das Modell könnte Nachahmer finden

Die Zusammenarbeit mit der Frankfurter Bankgesellschaft ermöglicht der SaarLB nun doch, sich ganz vom Privatkundengeschäft zu trennen. Psychologisch aber, ohne die Kunden zu verprellen, die „eigentlich“ interessant sind.

Von daher ist das Modell der „Bank in der Bank“ eine sehr innovative Lösung. Faktisch folgt man dem Trend vieler Banken, das Privatkundengeschäft herunterzufahren. Imagemäßig steht man beim umworbenen Kundensegment aber positiv da. Und kann das Ganze sogar öffentlich als „Neuansiedlung“ verkaufen, wie das SaarLB-Vorstandsmitglied Gunnar Feth in verschiedenen Interviews getan hat.

Die Frankfurter Bankgesellschaft wiederum hat die allgemeine Krise des Privatkundengeschäfts zum Nischenmodell erkoren. Ihre Mitarbeiter arbeiten stetig neue Lösungen für Privatkunden aus. Die neuen Saarbrücker Mitarbeiter und damit auch die Kunden können von dieser „Spezialisierung“, wie SaarLB-Sprecher Philipp Werthmüller dies nennt, profitieren.

Die Frankfurter gewinnen einen lukrativen Kundenstamm – in einem geografischen Gebiet, in dem sie bisher nicht präsent waren. Die Kunden haben einen stärkeren Partner bei der Vermögensanlage. Holger Mai, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Frankfurter Bankgesellschaft: „Die SaarLB und unser Haus ergänzen sich in ihrem Angebot für vermögende Kunden und Familienunternehmer.“

Tatsächlich liegt die kreative Neuerung beim Konzept der „Bank in der Bank“ auf dem Gebiet der Psychologie. Und ganz so neu sei die Sache denn doch nicht, meint Johanna Cirrincione von der Pressestelle der Frankfurter Bankgesellschaft.

Ein wenig vergleichbar sei, wenn Fondsgesellschaften in den Räumen einer Bank angesiedelt sind. Auch sie bieten nur ein spezialisiertes Produkt an, ähnlich wie im Saarbrücker Beispiel. Der Unterschied: Die Fondsgesellschaften sind in der Regel auch Tochterunternehmen der Kreditinstitute. Im Saarbrücker Fall handelt es sich um ein unabhängiges Unternehmen „von außen“.

Dass es in absehbarer Zeit bei vergleichbaren Rahmenbedingungen vermehrt zu ähnlichen Lösungen kommen wird, auch europaweit, scheint für Johanna Cirrincione von der Frankfurter Bankgesellschaft aber klar zu sein. Von daher kann es sein, dass in Saarbrücken die Genese eines Zukunftstrends beobachtet werden kann.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.