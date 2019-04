In ihrem soeben erschienenen Buch „Norbert Friob – Tête-à-têtes avec un enthousiaste“ erzählt das Autorenteam Anne-Claire Delval und Jean-Michel Gaudron auf spannende Weise das unternehmerische Leben des Norbert Friob.

Ein Leben zum Blättern

Nadia DI PILLO

Prefalux, Clement, Hela, Einkaufszentrum Langwies – der Name Norbert Friob ist untrennbar mit dem Geschäftsleben und dem Unternehmertum in Luxemburg verbunden. Der umtriebige Luxemburger mischt seit mehr als einem halben Jahrhundert bei der Gründung von insgesamt 60 Unternehmen mit – unter anderem an der Spitze der FNP-Gruppe, in der das Bauunternehmen Prefalux als Flaggschiff fungiert. „Das ist mein Kind“, sagt der leidenschaftliche Unternehmensgründer und Ideenfabrikant, der die Firma im Jahr 1972 gegründet und zum Erfolg geführt hat.



In ihrem soeben erschienenen Buch „Norbert Friob – Tête-à-têtes avec un enthousiaste“ erzählt das Autorenteam Anne-Claire Delval und Jean-Michel Gaudron auf spannende Weise das unternehmerische Leben des Norbert Friob, 1941 im belgischen Wolkrange geboren. Trotz aller geschäftlichen Erfolge „steht er nicht gerne im Rampenlicht“, weiß Jean-Michel Gaudron, der Norbert Friob als zentrale Figur in Luxemburgs Wirtschaftsleben sieht.

Norbert Friob will seine Erfahrungen als Geschäftsmann mit anderen teilen. Pierre Matgé

Der Mensch im Mittelpunkt



„Unsere Gespräche dokumentieren Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse aus fünf Jahrzehnten“, sagt er. „Wichtig war uns auch, dass neben dem Geschäftsmann, Unternehmer und Vertreter verschiedenster Berufsvereinigungen der Mensch im Mittelpunkt steht – ein Mensch, der immer viel Begeisterung und Enthusiasmus für seine Projekte aufgebracht hat“, fügt Anne-Claire Delval hinzu.



Etwa bei der Gründung des Hela-Proficenter im Jahr 1998. „Hela in Luxemburg ist eine richtige Erfolgsgeschichte“, sagt Norbert Friob stolz bei der Buchvorstellung. „Wir suchten damals einen spezialisierten Partner im Baumarktbereich und konnten mit einem saarländischen Familienunternehmen, das unter der Marke Hela aktiv war, eine Einigung erzielen. Die Idee war, einen großen Baumarkt mit Showroom zu errichten“, erzählt er. Heute beschäftigt Hela in Luxemburg mehr als 200 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro.



"Aus Fehlern lernt man"



Auch daraus, dass nicht alles ein Erfolg wurde, macht der Multi-Entrepreneur kein Geheimnis: „Grundsätzlich spreche ich nicht gerne von Misserfolgen, ich nenne es Fehler“, betont Friob. „Natürlich sind nicht alle Projekte erfolgreich. Aber entscheidend ist, dass man sich nicht besiegen lässt. Denn: Aus Fehlern lernt man, und das bildet die Grundlage für künftigen Erfolg.“ Für eine erfolgreiche Gründung bedarf es laut Friob neben einer guten Geschäftsidee der richtigen inneren Einstellung – „ein Gründer sollte vor allem bereit sein, Risiken einzugehen. Nur dann hat er Erfolg.“



Wichtig ist auch Durchhaltevermögen: „Die drei Haupterfolgsfaktoren sind: viel arbeiten, noch mehr arbeiten und nicht aufhören zu arbeiten“, sagt Friob schmunzelnd. „Wichtig ist auch der richtige Partner. Niemand, auch ich nicht, bündelt alle nötigen Managerqualitäten und Kompetenzen in einer Person. Deshalb braucht man einen Partner zur perfekten Ergänzung, mit dem man dieselben Werte teilt.“



Unternehmerisches Denken vermitteln

Jungen Menschen unternehmerisches Denken und Handeln zu vermitteln, liegt Norbert Friob sehr am Herzen. Durch seinen Impuls wurde 2005 die Vereinigung „Jonk Entrepreneuren Lëtzebuerg“ gegründet. Ziel ist es, jungen Menschen bereits während ihrer Schulzeit nahezubringen, dass Selbstständigkeit eine konkrete Alternative ist. „Derzeit gehen rund 500 Freiwillige in die Klassen, um Schüler für Unternehmertum zu begeistern“, sagt Norbert Friob, „für mich war es jedes Mal eine Erfrischungskur. Die Begeisterung der Schüler ist ein Beweis dafür, dass entgegen mancher Behauptungen Jugendliche motiviert werden können.“

Neben seinem Engagement für junge Unternehmern brachte Norbert Friob seine Expertise in viele Vereinigungen und Berufsorganisationen ein. Handwerkskammer, Handelskammer, Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC) und andere – überall waren und sind seine Ideen gefragt.



Fusion der Berusfverbänden



Sowohl in den für das Buch „Norbert Friob – Tête-à-têtes avec un enthousiaste“ geführten Gesprächen als auch bei öffentlicher Gelegenheit wird deutlich, was Friob nicht gelungen ist: die Fusion verschiedener Berufsorganisationen.

„In den ersten Jahren meines Engagements in Arbeitgeberverbänden waren viele Unternehmen Mitglieder mehrerer Berufskammern – Luxemburger Handelskammer, Fedil, Handwerkskammer und so weiter. Abgesehen von einigen spezifischen Themen war die Arbeit der Berufsvertretungen zu 80 Prozent identisch. Meine Vorstellung war es, Handwerkskammer und Handelskammer zu einer Wirtschaftskammer zusammenzuführen und einen Dachverband zu gründen, der über den einzelnen Branchenverbänden steht. Leider ist daraus nichts geworden“, bedauert der Unternehmer.



Michel Wurth, ehemals Präsident der Handelskammer, schreibt im Vorwort: „Für Norbert gibt es keinen Unterschied zwischen einem Handwerksbetrieb, einem Klein- und Mittelbetrieb oder einem Handelsunternehmen – jedes Unternehmen muss dem Wettbewerb einen Schritt voraus sein und dem Kunden den besten Service anbieten.“

Ein gutes Jahr haben Anne-Claire Delval und Jean-Michel Gaudron Gespräche mit dem Protagonisten und vielen seiner Weggefährten geführt. Dass es Friobs eigener Wunsch war und das Buch im Auftrag der von ihm 1997 gegründeten FNP Invest erscheint, macht es nicht schlechter. Vor allem zukünftigen Unternehmern will Friob aufzeigen, „dass alles möglich ist, wenn man es nur will“.

