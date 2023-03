Einige Autohersteller haben mit der Produktion eigener Fahrräder und E-Bikes ein neues Hochpreissegment für sich entdeckt.

Für die PS-starke Klientel

Ein Lamborghini für weniger als 15.000 Euro

(he) - Das Design setzt nicht wirklich neuen Maßstäbe, die Ausstattung ist eher puristisch und auch die Technik ist keineswegs eine Kampfansage an die Konkurrenz. Dafür aber erfüllt zumindest der Preis die Erwartungen: 14.500 Euro. So viel soll das limitierte und in mehreren Farben erhältliche E-Bike von Lamborghini kosten. Ein stolzer Preis für ein Fahrrad, keine Frage. Aber womöglich die günstigste Gelegenheit, an ein Gefährt der italienischen Edelmarke zu kommen - und das inklusive Motor.

Letzteres sucht man bei dem Bike, das Bugatti beziehungsweise ein von Bugatti lizenziertes deutsches Unternehmen bereits vor ein paar Jahren auf den Markt gebracht hat, vergebens. „Wir hatten die Vision, das ultimative Fahrrad zum ultimativen Automobil zu bauen, ultimativ in seinem Design, seiner Verarbeitung und seiner Leistungsfähigkeit“, so seinerzeit die Ankündigung des Unternehmens.

Passend zum Bugatti in der Garage

Was in dieser ultimativen Auflistung fehlt, ist der leider nicht ultimative Preis. 35.000 Euro kostet die Standardversion. Zuzüglich Mehrwertsteuer, versteht sich. Von Hand gefertigt, veredelt und nach Kundenwunsch individualisiert. Bugatti-Kunden können ihr Fahrrad stilistisch an ihren Bugatti-Supersportwagen anpassen, heißt es aus der Werkstatt.

Sicher: Für den Preis bekäme man auf jeden Fall schon mal zwei Lamborghini, je nach Ausstattungswunsch womöglich sogar drei oder vier. Nur was fängt man mit einem E-Bike von Lamborghini an, das farblich und stylish so gar nicht zum Bugatti in der Garage passt? Andere veredeln ihr neues Fahrzeug mit Original-Alufelgen und Fußmatten des Herstellers, Bugatti-Fahrer kaufen sich dazu eben das passende Fahrrad.

Vergleichsweise bescheiden, dafür aber umso ehrgeiziger ist Porsche unterwegs. Der deutsche Autobauer bietet bereits E-Bikes ab 8.900 Euro an, hat auch schon Räder ohne Elektroantrieb auf der Straße und plant zudem eine ernsthafte Offensive: Das Unternehmen hat in die kroatische E-Bike-Marke Greyp investiert, will hochmoderne Elektromotoren, Batterien und Software für Fahrräder entwickeln und bis 2025 eine neue Produktreihe auf den Markt bringen. Die Stuttgarter Sportwagenschmiede - mit hubraumstarken Verbrennern wie 911er, Panamera und Cayenne im Portfolio - bezeichnet sich selbst als „Pionier der nachhaltigen Mobilität“. Die Anzahl der Räder, so Porsche, spiele dabei keine Rolle.

Darf es zum 911er vielleicht auch noch ein schickes Bike sein? Foto: Shutterstock

Vom Auto verdrängt und auf Freizeit reduziert

Jean-Louis Fréchin, Designer und Kurator der Ausstellung „Bicyclette(s), faire des vélos“, die bis zum 1. Mai im französischen Saint-Etienne zu sehen ist, erklärt dazu, dass es zwischen dem Fahrrad und dem Auto eine „Vetternschaft“ gibt, die mit der Geschichte der industriellen Revolution zusammenhängt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei das Fahrrad das „erste Werkzeug der individuellen Mobilität“ gewesen, so Fréchin. Danach sei das Rad dann durch das Automobil deklassiert und weitgehend auf ein Gefährt für Sport und Freizeit reduziert worden.



Einige Automarken blieben die ersten Jahrzehnte im Fahrradsektor weiterhin präsent, allerdings mit mäßigem Erfolg und Engagement. Peugeot, einst die Nummer eins auf zwei Rädern, und Renault (damals Besitzer von Cycles Gitane) lieferten sich Ende der 1970er Jahre auf den Straßen der Tour de France ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Ein Rallye-Fahrzeug als Inspiration

Peugeot bietet immer noch eine Reihe von Fahrrädern an, die jedoch von einem Partner zusammengebaut werden. Und Renault hat Ende 2022 erfolgreich ein Rennrad aus Karbon auf den Markt gebracht. Es wurde zusammen mit dem Hersteller Lapierre entwickelt, um Renaults Sportmarke Alpine zu bewerben. Kosten: 9.000 Euro.

Preislich spielt es damit in der gleichen Liga wie das erst kürzlich vorgestellte Mountain Bike von Audi, das anders als das Rad von Alpine allerdings mit einem E-Motor ausgestattet ist. Für dieses Modell kooperieren die Autobauer aus dem deutschen Ingolstadt mit dem italienischen Motorrad- und E-Bike-Hersteller Fantic. Eine ähnliche Kooperation gab es bereits vor wenigen Jahren mit der Fahrradmanufaktur Haibike. Quelle der Inspiration beim neuen E-Bike soll der speziell für die Rallye Dakar entwickelte Audi RS Q e-tron sein.

Auch als Audi-Fahrer ist man gerne mal auf zwei Rädern unterwegs. Foto: Audi

Für Volkswagen eine Last

Nachdem zunächst viele Automarken ihre Fahrräder in überwiegend limitierter Auflage auf den Markt gebracht haben, um unter anderem auch in ihren Showrooms den leeren Platz zwischen den Nobelkarossen standesgemäß zu füllen, steht zunehmend auch der praktische Nutzen eines Fahrrads im Fokus.

Toyota, der weltgrößte Automobilhersteller, will in seinen französischen Autohäusern ein von Douze Cycles entwickeltes Lastenfahrrad anbieten. Und auch Volkswagen wollte eigentlich ein Lastenfahrrad auf den Markt bringen, wurde dann aber ausgebremst. Laut Volkswagen waren dafür vor allem die gestiegenen Preise auf dem Zuliefererpark verantwortlich, weswegen die Produktion nicht mehr rentabel gewesen sei.

Probefahrten mit einem Prototyp auf einer Fahrradmesse offenbarten allerdings ein anderes Problem. So soll bei dem dreirädrigen VW-Gefährt selbst bei einer Geschwindigkeit von deutlich unter 15 Kilometern pro Stunde eine Kippgefahr bestehen. Für ein Lastenrad - egal von welchem Hersteller - sind das denkbar schlechte Voraussetzungen.

