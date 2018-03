Ein Institut setzt Zeichen

RSE/CSR ist der Beitrag der Unternehmen zur nachhaltigen Entwicklung und beruht auf 4 Pfeilern : Strategie, Führung, Soziales und Umwelt. Unser nationales ESR-Programm (Entreprise Socialement Responsable) begleitet Unternehmen in diesen 4 Bereichen und erklärt wie RSE/CSR in die Unternehmensstrategie eingebunden werden kann. Das INDR schlägt den Unternehmen ganz konkrete, luxemburgische Lösungen vor, so z.B. die „SuperDrecksKëscht“ im Umweltbereich als Antwort für die Abfallwirtschaft, die VISION ZERO im sozialen Pfeiler, um Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden zu gewährleisten und strategisch umzusetzen, oder die 10 Führungsprinzipien der Luxemburger Börse für die Unternehmensführung.

RSE/CSR-Aktionen oder -Initiativen behandeln jeweils einen gesellschaftlichen Impakt der Unternehmen der gleichzeitig Wert für die Gesellschaft schafft : Creation of shared value heisst die neueste Definition von RSE/CSR. Man muss unterscheiden zwischen Unternehmen die ihre negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft bestmöglichst zu neutralisieren versuchen und denen, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Wert schaffen für die Gesellschaft und darüber hinaus freiwillig Mehrwert in anderen Bereichen generieren, die gesellschaftlich relevant sind. So bewegt sich ein Unternehmen, das seine Angestellte regelmässig auf den letzten Stand ausbildet, genau in dieser geteilten Wertschöpfung, weil seine Angestellte allgemein arbeitsfit bleiben und auf dem Arbeitsmarkt mobil sind. Heutzutage kann ein Unternehmen seine Wertschöpfung nicht mehr am alleinigen finanziellen Volumen messen.