Ob Tomaten, Gurken oder Erbsen: Immer mehr Luxemburger wollen wissen, woher Gemüse und Salat kommen, einheimische Produkte werden immer beliebter. Ein Besuch im Gemüsebaubetrieb der Familie Kirsch.

Wirtschaft 6 Min.

Ein Herz fürs Gesunde

Nadia DI PILLO Ob Tomaten, Gurken oder Erbsen: Immer mehr Luxemburger wollen wissen, woher Gemüse und Salat kommen, einheimische Produkte werden immer beliebter. Ein Besuch im Gemüsebaubetrieb der Familie Kirsch.

Hoch über den Dächern von Mühlenbach im Norden von Luxemburg-Stadt, gleich neben dem Bambësch und mitten in einem Wasserschutzgebiet, liegen die Felder des Gemüsebaubetriebs Kirsch. Tomaten und Gurken, Radieschen und Schalloten, Erbsen und Kohl und fast alle anderen Gemüsearten, dazu das ganze Salatspektrum von Löwenzahn über Kopfsalat bis Ruccola. Niki Kirsch und sein Sohn Claude gehören zu den wenigen, die noch innerhalb des Landes Gemüse anbauen. Denn: 98 Prozent des Gemüses, das die Luxemburger tagtäglich verbrauchen, muss importiert werden.



Claude Kirsch steht bereits für die fünfte Generation, die das Geschäft führt – und ist stolz: „Unser Betrieb ist mehr als hundert Jahre alt. Wir haben uns einen Namen erarbeitet, da spielt bei den Kunden nicht unbedingt der Preis eine Rolle, sondern Qualität und Service“. Auch die Vielfalt ist den Kunden wichtig, weshalb nun auch 55 verschiedene Kräutersorten im Portfolio sind. „Wir züchten all unsere Pflanzen selber – vom Samenkorn bis zum Endprodukt, sei es bei den Kräutern oder beim Gemüse”, erklärt Niki Kirsch.



Ernten, waschen, sortieren. Familie Kirsch achtet darauf, dass ihre Produkte eine Topqualität behalten.

Wasserkosten senken



Die Fläche der Gewächshäuser umfasst 3 000 Quadratmeter, hinzu kommen nochmals vier Hektar Freilandfläche. Die Produktion in den Gewächshäusern läuft praktisch über das ganze Jahr; sechs Mitarbeiter aus Luxemburg, Portugal und von den Kapverdischen Insel stehen auf der Lohnliste. „Auch wenn wir während des Winters für zwei Monate nicht im direkten Verkauf aktiv sind, bedeutet das nicht, dass wir nicht arbeiten. Dann heizen wir die gläsernen Gewächshäuser, in denen wir die Kulturen ziehen, die wenigsten fünf Grad Celsius brauchen“, erklärt Claude Kirsch. Und der Wärmebedarf während des Winters ist erheblich: „Man muss sagen, dass Holz sehr teuer geworden und fast nicht mehr zu bezahlen ist“, beklagt der Unternehmer.



Aber nicht allein die Holzpreise sind der Grund dafür, dass das Luxemburger Gemüse viel teurer als das importierte ist. Auch die Lohnkosten und vor allem der Wasserpreis treiben die Preise in die Höhe. Claude Kirsch: „In Luxemburg bezahlt man bis 4,50 Euro für einen Kubikmeter Wasser, dazu kommen die Kanalgebühren. Die Kollegen in Rheinland-Pfalz bezahlen lediglich 30 Cent, in Frankreich sind die Gebühren ebenfalls minimal, in den Niederlanden und Belgien kostet Wasser fast nichts.“ Seine Forderung ist klar: „Unser Wunsch ist es, dass wir in Luxemburg nicht mehr als einen Euro pro Kubikmeter bezahlen müssen und keine Kanalgebühr, da das Wasser ja wieder direkt und unverschmutzt in die Natur zurückgelangt.“



Zusätzlich machen den Produzenten die Lohnkosten zu schaffen: „Für einen Mitarbeiter, den wir im Gemüsegarten beschäftigen, setzen unsere Kollegen aus Deutschland drei ein, aus Südfrankreich sechs oder sieben, noch mehr in Spanien. Ohne diese gravierenden Unterschiede wäre unsere Ware natürlich um ein Vielfaches preisgünstiger.“

Die Verbraucher müssen stärker aufgeklärt werden, damit in Zukunft immer mehr luxemburgisches Gemüse gekauft wird.“

Lokal statt global



Doch viele Konsumenten stört der vergleichsweise hohe Preis nicht. „Immer mehr wollen Frisches in der Küche und auf dem Tisch, diese Tendenz nimmt schon seit einigen Jahren zu“, sagt Niki Kirsch, der 80 Prozent seines Gemüses auf dem Wochenmarkt in Luxemburg-Stadt verkauft. Zweimal pro Woche stehen er und seine Mitarbeiter hinter dem Verkaufsstand auf dem Knuedler: „Auf dem Markt bekommen unsere Kunden nicht nur Frische, sondern auch Beratung – ein großer Vorteil. Wir erklären, wie lange das Gemüse zu Hause frisch bleibt, wie man es am besten lagert und vieles mehr.“



Neben der Frische zählt für immer mehr Luxemburger auch die regionale Herkunft – die Konsumenten wollen wissen, woher die Ware kommt und wie sie produziert wird. Die Nähe zum Produzenten gibt den Verbrauchern Sicherheit und schafft Vertrauen. Allerdings ist es für die Produzenten nicht immer einfach, allen Ansprüchen gerecht zu werden. „Wir sind ein kleiner Betrieb und wollen das auch bleiben. Bei manchen Gemüsearten gibt es eben Frühjahrs-, Sommer- und Herbstsorten. Das ist Natur, für uns aber eine logistische Herausforderung. Denn wir versuchen, noch mehr Vielfalt anzubieten, noch intensiver zu arbeiten, aber all dies erfordert strenge Planungs- und Organisationsabläufe.“



Niki Kirsch: "Die Verbraucher müssen stärker aufgeklärt werden, damit in Zukunft immer mehr luxemburgisches Gemüse gekauft wird.“ Foto: Guy Jallay

Bei aller Optimierung zugunsten der Kundschaft: Auf Frische will die Familie Kirsch nicht verzichten. „Mit den Supermärkten kommen wir nicht zurecht. Ich habe während drei Jahren versucht, mit ihnen zusammenzuarbeiten – erfolglos.“ Und Niki Kirsch nennt ein Beispiel: „Um Löwenzahnsalat vorzubereiten, brauchen wir einen ganzen Tag. Große Supermärkte aber rufen morgens um zehn Uhr an und bestellen für elf Uhr 50 Kilo Löwenzahnsalat. Das geht nicht. Wir müssen die Pflanzen ernten, waschen, sortieren. Wir brauchen viel Zeit, um das Produkt vorzubereiten und wollen, dass es seine Topqualität behält.“



Claude Kirsch bestätigt: „Die Supermärkte verstehen das aber nicht, sie sind an Lieferanten gewöhnt, die die Ware direkt aus dem Kühlhaus holen. Wir haben aber kein Kühlhaus, bei uns ist alles frisch.“ Dazu kommt, dass der Betrieb den Löwenzahn immer noch traditionell anbaut. „Dieses System war vor 100 Jahren in der Stadt Luxemburg sehr verbreitet“, erklärt der Patriarch. „Der von uns gezogene Löwenzahn ist oberhalb des Bodens grün, drunter gelb; das ist eine Exklusivität unseres Hauses“, sagt der Gemüseproduzent.

Tradition und Modernität

„Vor 100 Jahren gab es rund um die Stadt noch ungefähr 100 Gärtnereien. Und wir sind heute die letzten innerhalb von Luxemburg-Stadt. Viele Landwirte hatten nur wenig Land, die Kinder wollten nicht weitermachen, aus den Feldern wurde Bauland. Kaum einer hatte den Mut, auf anderen Flächen neu anzufangen“, erzählt Niki Kirsch. „Auch wir hatten bis vor zehn Jahren in Mühlenbach, unten im Tal, unsere Flächen. Als mein Sohn dann von der Uni zurückkam, dachte ich, jetzt ist alles vorbei. Aber dann hat er beschlossen, weiterzumachen. Er hat es im Blut“, freut sich der stolze Vater.



Längst gehört der Betrieb dem Sohn – „ich bin nämlich pensioniert“, lächelt Niki Kirsch, stellt aber seine Erfahrung noch immer gerne zur Verfügung. Denn Claude Kirsch will die Tradition fortführen und gleichzeitig den Betrieb modernisieren. So soll im kommenden Jahr eine Internetplattform den Kunden die Möglichkeit bieten, Gemüse und Salat auch online zu kaufen.



Dass der Sohn den Betrieb übernommen hat, macht den Vater stolz, denn er weiß um die Schwierigkeiten. „Um das zu machen muss man den Beruf schon sehr lieben”, sagt Niki Kirsch, „man ist jeden Tag im Betrieb, man muss jeden Tag jede einzelne Pflanze im Blick haben. Da zählt kein Sonntag, kein Feiertag.“ In Luxemburg gibt es derzeit nur noch ein Dutzend Gemüseproduzenten.



„Für junge Menschen, die in diesen Beruf einsteigen wollen, muss die Regierung mehr machen“, fordert Niki Kirsch, „die Chancen am Markt wachsen, aber die Verbraucher müssen stärker aufgeklärt werden, damit in Zukunft immer mehr luxemburgisches Gemüse gekauft wird.“



Und so freuen sich Claude Kirsch, sein Vater Niki und die Mitarbeiter über jeden neuen Kunden. Und das nicht nur auf dem Knuedler, denn: An jedem Mittwochnachmittag von 16 und 19 Uhr gibt es auch einen Direktverkauf direkt vor den Toren des Betriebs an der Rue des Sept arpents No 301, ein Blick auf die Gewächshäuser inbegriffen.

Frisches Gemüse liegt auch hierzulande voll im Trend. Foto: Guy Jallay