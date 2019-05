Die nationale Agentur für Wirtschaftsförderung zeigt sich mit dem Jahr 2018 sehr zufrieden.

Ein „besonders gutes“ Jahr 2018 für Luxinnovation

Fast 700 Geschäftskontakte, mehr als 220 unterstützte Unternehmen und 50 neue Forschungs- und Entwicklungsprojekte – für die nationale Agentur für Wirtschaftsförderung Luxinnovation war das Jahr 2018 „besonders gut“, wie die CEO Sasha Baillie es am Dienstag ausdrückte. Und so hat die Innovationsagentur doppelt so viel Geschäftskontakte wie im vergangenen Jahr ermöglicht – darauf weist die seit einem Jahr amtierende Geschäftsführerin hin.

In den vergangenen Jahren ist Luxinnovation stark gewachsen, und hat sich „von einer Informationsstelle hin zu einem reellen Partner für die Unternehmen entwickelt“, so der Minister für Mittelstand Lex Delles, der, neben Sasha Baillie und dem Präsidenten des „Conseil de gérance“ von Luxinnovation, Mario Grotz, die Jahresbilanz am Dienstag in Belval vorgestellt hat. „Wir sind sehr kundenorientiert; wir versuchen, pragmatische, individuell angepasste Lösungen für die Unternehmen, die sich an uns wenden, zu finden“, erklärt Sasha Baillie das erfolgreiche vergangene Jahr. „Die beeindruckende Arbeit im Jahr 2018 zeigt, dass Luxinnovation ein wesentlicher Bestandteil des wirtschaftlichen Erfolges des Landes ist“, sagt Mario Grotz.

Werbung für Luxemburg

Neben der Unterstützung von in Luxemburg ansässigen Firmen spielt Luxinnovation auch eine wichtige Rolle bei der Förderung der luxemburgischen Wirtschaft im Ausland – darauf weist die Innovationsagentur hin. Insgesamt werben acht „Luxembourg Trade and Investment Offices“ – die sich in Abu Dhabi, New York, San Francisco, Seoul, Shanghai, Taipeh, Tel Aviv and Tokio befinden – um ausländische Investoren.

So haben sich im vergangenen Jahr – dank der Begleitung dernationalen Innovationsagentur – zwölf Firmen für eine Niederlassung in Luxemburg entschieden, im Jahr 2017 waren es noch zwei. „Diese Firmen kommen aus Russland, den USA, der Schweiz, England, China, Israel und sind in ganz verschiedenen Bereichen tätig“, erklärt Sasha Baillie, „wie beispielsweise in der Cybersicherheit oder in der Automobilbranche.“ Ein Beispiel für ein Unternehmen, das sich für eine Niederlassung in Luxemburg entschieden hat, ist Anisoprint; die russische Firma entwickelt neue Produktionsmethoden für die Industrie.

„Fit 4“

Ob groß oder klein: Luxinnovation setzt sich für die Wettbewerbsfähigkeit Firmen aller Größen ein. So werden auch luxemburgische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von Luxinnovation unterstützt. Unter dem Motto „Fit 4“ – „Fit 4 Digital“, „Fit 4 Innovation“, „Fit 4 Growth“ und „Fit 4 Service“ – verwaltet Luxinnovation vier Programme, die darauf abzielen, Kleinunternehmen bei verschiedenen Etappen ihrer Entwicklung zu unterstützen.

Und so war im vergangenen Jahr besonders das Programm „Fit 4 Digital“, das sich an KMUs richtet, die neue Informations- und Kommunikationstechnologien nutzen wollen, sehr gefragt, wie die Angaben der Innovationsagentur zeigen. Insgesamt wurden 88 Anfragen von Unternehmen bearbeitet, 2017 waren es noch elf. „Im Zeitalter der Digitalisierung ist es wichtig, die kleinen und mittleren Unternehmen zu unterstützen“, betonte der Minister für Mittelstand, Lex Delles. „Das Programm ,Fit 4 Digital‘ hilft diesen Unternehmen, wettbewerbsfähig zu bleiben und sich in einem sich schnell verändernden Umfeld weiterzuentwickeln.“

„Jahrelange Bemühungen“

Für das laufende Jahr rechnet Sasha Baillie allerdings nicht mit ähnlichen Wachstumszahlen. „Unser Wachstum wird sich nicht unbedingt mit dem gleichen Tempo fortsetzen.“ Die in Belval am Dienstag vorgestellten Ergebnisse seien lediglich das „Ergebnis von jahrelangen Bemühungen“, die sich 2018 ausgezahlt haben.

Grund zur Freude: Sasha Baillie, CEO von Luxinnovation, zieht nach einem Jahr im Amt eine positive Bilanz. Foto: Lex Kleren