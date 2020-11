Daniel Nepgen, Chef von journal.lu, wird zukünftig den Direktionsposten der "Editions Lëtzeburger Journal" übernehmen.

Editions Lëtzeburger Journal: Daniel Nepgen wird Direktor

(SC) - Wie der „Journal“ am Montag bekannt gegeben hat, hat der Verwaltungsrat Daniel Nepgen, ehemaliger RTL-Moderator und aktueller Projektleiter von journal.lu, zum Nachfolger des aktuellen Direktors der "Editions Lëtzeburger Journal", Claude Karger, ernannt. Karger wolle sich beruflich umorientieren, hieß es in der Mitteilung am Montagmorgen.

"Lëtzebuerger Journal" stellt Print-Ausgabe ein Die 1948 gegründete Tageszeitung will sich in Zukunft auf das Digitalgeschäft konzentrieren.

Ab Januar wird der „Lëtzebuerger Journal“ nur noch rein digital veröffentlicht - die letzte gedruckte Ausgabe der 1948 gegründeten Tageszeitung wird am 31. Dezember erscheinen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung seien die hohen Kosten der Print-Produktion und veränderte Lesegewohnheiten bei der Kundschaft gewesen, so das Unternehmen bei der Bekanntgabe der Umstellung Mitte Juni.

Der aktuelle Direktor Claude Karger schlägt beruflich neue Wege ein. Foto: Editpress





