Das Wirtschaftsministerium fördert Euro-Composites mit 700.000 Euro. Das Unternehmen hat sehr viel größere Pläne.

Echternach

450 neue Arbeitsplätze für Euro-Composites

(mab) - Das Wirtschaftsministerium investiert im Rahmen des „Neistart“-Programmes mehr als 700.000 Euro in das Unternehmen Euro-Composites mit Hauptsitz in Echternach. Das Unternehmen produziert ultraleichte Materialien, die in der Luft- und Raumfahrt genutzt werden.

In der Pandemie hat das Unternehmen einen Umsatzrückgang von fast 30 Prozent verzeichnet. Dennoch will es in Kürze neue Geräte anschaffen, um den Schneideprozess zu verbessern. Der Gesamtbetrag dieser Investition wird auf 1.572.266 Euro geschätzt, wovon 50 Prozent vom Wirtschaftsministerium kofinanziert werden.

Bis 2030 will das Unternehmen mit einem Investitionsvolumen von bis zu 150 Millionen rund 750 Arbeitsplätze schaffen. Das Geld fließt nicht nur nach Luxemburg, sondern auch nach Deutschland und in die Vereinigten Staaten, wo die beiden Tochtergesellschaften des Unternehmens ansässig sind. 450 neue Arbeitsplätze sind am Standort Echternach geplant.





