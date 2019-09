Luxemburger Bank mit russischen Eigentümern wird 45 Jahre alt. Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Kultur feiern mit.

East-West United Bank zelebriert Jubiläum

Marco MENG Luxemburger Bank mit russischen Eigentümern wird 45 Jahre alt. Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Kultur feiern mit.

Die Luxemburger „East-West United Bank“ (EWUB), die dem russischen Konzern Sistema von Wladimir Jewtuschenkow gehört, feierte am Sonntag offiziell ihr 45jähriges Bestehen: Dazu reiste nicht nur Jewtuschenkow von Moskau aus an, auch Premierminister Xavier Bettel, Wirtschaftsminister Etienne Schneider und der bekannte Dirigent Valerij Gergiew samt Orchester des Petersburger Marinskij-Theaters kamen zur Philharmonie nach Luxemburg, um zu feiern.

Wie Luxemburgs ehemaliger Wirtschaftsminister und Verwaltungsratschef der Bank Jeannot Krecké sagte, versteht sich die EWUB als Brücke zwischen Ost und West.

Wladimir Jewtuschenkow (engl. Transliteration: Evtushenkov), dem 59 Prozent des Konzerns Sistema gehören, hat neben der EWUB noch andere Unternehmen in Luxemburg, so dass er tatsächlich nicht nur einmal in Jahr nach ins Großherzogtum kommt. „Manchmal sogar mehrmals in einem Monat“, erklärt er, der am Sonntag zusammen mit Ehefrau, Sohn und Tochter angereist war.

Auf die Frage, ob er mit der Entwicklung der EWUB zufrieden ist, meinte er schmunzelnd, ein Geschäftsmann dürfte nie ganz zufrieden sein. Der von Jewtuscheknow gegründete Konzern Sistema, dem die EWUB zu hundert Prozent gehört, ist eines der größten Unternehmen in Russland, das in verschiedensten Branchen tätig ist, von Telekommunikation, Agrarerzeugnisse, Logistik bis Pharmazie.

35 Beeindruckendes Bank-Jubiläum. Mit einem Konzert unter Leitung von Valerij Gergiew wurde am Sonntag der 45. Geburtstag der East-West United Bank gefeiert. Foto: Ewub

„Ich hoffe, durch die Bank können wir unsere geschäftlichen Aktivitäten in Europa erhöhen“, sagte Jewtuschenkow. Zuletzt investierte Sistema auch in Start-ups. Ob er lieber in Russland oder im Ausland investiere, dazu meinte er, das hänge schlichtweg vom Geschäft ab und wo sich Investitionen eher lohnten.

Im Juli ist die Ost-West United Bank in den europäischen Handelsfinanzierungsmarkt eingestiegen. Seitdem können Bankkunden Akkreditive, Bankgarantien und Dokumenteninkassi in Abrechnungen mit ihren Partnern nutzen. Damit hat das Institut seine Produktpalette erweitert und bietet seinen Kunden zusätzliche Möglichkeiten im internationalen Zahlungsverkehr an.

Nach verschiedenen Schätzungen wächst der internationale Markt für Trade Finance mit drei Prozent pro Jahr und hat ein relativ geringes Risiko. Gleichzeitig weist der Markt eine Finanzierungslücke von 1,5 Billionen Dollar auf, was mit einem Rückgang der Zahl der Banken, die diese Art von Dienstleistung anbieten, zu tun hat.