Vor allem in skandinavischen Ländern werden Stromer häufiger gebucht. Auch die Ferienunterkünfte rüsten entsprechend auf.

Sonne und Strom tanken

E-Autos werden als Mietwagen im Urlaub immer beliebter

(mid) - Obwohl die Anzahl der Mietwagentage von Elektro- und Hybridautos nach wie vor weltweit weniger als ein Prozent der gesamten Buchungen ausmacht, ist ihr Anteil innerhalb der letzten drei Jahre deutlich gestiegen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Buchungsplattform für Mietwagen, billiger-mietwagen.de und Ferienhaus-Portal Holidu. Gemeinsam untersuchten die Unternehmen die Veränderung der Buchungszahlen von Elektro- und Hybridautos sowie die Lademöglichkeiten an Ferienhäusern und Fincas.



Anteil insgesamt nach wie vor gering

Die Zahl der Buchungstage von elektrischen Mietwagen hat sich 2019 mit einem Zuwachs von 435 Prozent auf aktuell rund 30.000 mehr als verfünffacht. Im Vergleich zu klassischen Verbrennern zeigt sich jedoch, dass sich die Elektro- und Hybrid-Mietwagen noch deutlich in der Unterzahl befinden: Ihr Anteil an allen Buchungen beträgt lediglich 0,73 Prozent.

Norwegen ist weltweit das beliebteste Land für E- und Hybrid-Mietwagen: 5,8 Prozent der gemieteten Fahrzeuge können elektrisch fahren. Dahinter folgen Schweden (5,4 Prozent) und Frankreich (3,5 Prozent). Auch Polen (1,9 Prozent), Spanien (1,2 Prozent) und Island (1,1 Prozent) schaffen es auf einen Anteil von über einem Prozent. Unter den 100 meistgebuchten Städten liegt Marseille mit 11,2 Prozent deutlich vorne. Mit Paris (7,8 Prozent), Oslo (7,1 Prozent), Stockholm (6,5 Prozent) und Bordeaux (6,5 Prozent) schaffen es neben den skandinavischen Hauptstädten noch zwei weitere französische Städte in die Top fünf.

Norwegen ist bei Infrastruktur Spitzenreiter

Um nachhaltig mit Autos, die über einen elektrischen Antrieb verfügen, zu verreisen, müssen die entsprechenden Lademöglichkeiten zur Verfügung stehen. Im weltweiten Vergleich liegt der Anteil an Ferienunterkünften mit Lademöglichkeit bisher bei rund 4,5 Prozent. Wie bei den Mietwagen-Buchungen ist Norwegen auch hier Spitzenreiter. 13,3 Prozent der auf Holidu angebotenen Unterkünfte in Norwegen bieten eine entsprechende Ladestation an. Auch in den Niederlanden (12,8 Prozent), Slowenien (9,7 Prozent), Schweden (8,9 Prozent) und Österreich (8,4 Prozent) sind viele Unterkünfte mit einer Ladestation ausgestattet.

Bei den Städten liegen Billund (42 Prozent), Eindhoven (25 Prozent), Oslo (22 Prozent), Göteborg (21 Prozent) und Helsinki (19 Prozent) vorn. Auch fernab der Großstädte sind solche Unterkünfte mittlerweile besser zu finden als noch vor wenigen Jahren: Waren es auf Mallorca 2018 nur eine Handvoll Unterkünfte, sind es heute über 200 Ferienhäuser oder Ferienwohnungen, die ihren Gästen das komfortable Laden direkt am Haus bieten.

