Nach Angaben des Unternehmens sind bis zu 160 von 270 Stellen im Luxemburger Werk sind von dieser Entscheidung betroffen.

Rohstoffmangel

DuPont Teijin Films will zwei Produktionslinien stilllegen

(ThK) - DuPont Teijin Films Luxembourg hat beschlossen, zwei Produktionslinien im Conterner Werk dauerhaft zu schließen. Das Unternehmen habe am Montag seine Belegschaft darüber informiert; man sei in Gesprächen mit dem örtlichen Betriebsrat und der Gewerkschaft, schreibt der Betrieb in einer Pressemitteilung.

„Diese äußerst schwierige Entscheidung wurde nach einer gründlichen Bewertung der Wirtschaftlichkeit dieser beiden Anlagen getroffen“, heißt es in dem Schreiben. Als Hauptgrund gibt das Unternehmen die Schwierigkeiten in der Beschaffung des Hauptrohstoff DMT (geschmolzenes Dimethylterephthalat) an, der für den Betrieb der beiden Produktionslinien notwendig ist.

Kurzarbeit seit Beginn des Jahres

Man habe erfolglos versucht, eine alternative, dauerhaft tragfähige Bezugsquelle für den Rohstoff zu finden. Das Unternehmen hatte an Alternativen gearbeitet, nachdem der Hauptlieferant Ende vergangenen Jahres kurzfristig seinen Ausstieg aus der DMT-Produktion angekündigt hatte. Die beiden Produktionslinien waren daraufhin zu Beginn des Jahres stillgelegt worden, schreibt Dupont. Die Belegschaft, die diese Anlagen betreibt, ist seither in Kurzarbeit.

Insgesamt seien bis zu 160 von 270 Stellen im Luxemburger Werk von dieser Entscheidung betroffen, so Dupont Teijin Films. „Im Rahmen der Gespräche mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft wird sich das Unternehmen bemühen, die Zahl der betroffenen Mitarbeiter so weit wie möglich zu reduzieren“, so die Pressemitteilung. Die dritte Produktionslinie, eine Extruderlinie für Polyestergranulat, sei von dieser Entscheidung nicht betroffen.



„Existenzsicherung muss im Mittelpunkt stehen“ Die Gewerkschaften sind wegen der Übernahme bei DuPont in Alarmbereitschaft. Die Geschäftsleitung versichert: Es gibt keine Entlassungen.

Die Gewerkschaften LCGB und OGBL fordern die dringende Einführung eines Plans zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung (PME - Plan de maintien dans l’emploi), um Entlassungen zu vermeiden. „Es müssen alle Mittel eingesetzt werden, um die Arbeitsplätze zu erhalten“, so die Gewerkschaften am Montag in einer Pressemitteilung.

Beschäftigungsabbau nach Übernahme

DuPont Teijin Films Luxembourg S.A. ist ein Joint Venture, das zu gleichen Teilen von der japanischen Firma Teijin und dem amerikanischen Chemiekonzern Celanese Corporation gehalten wird. Celanese erwarb seine Anteile an diesem Joint Venture mit der Übernahme der Mehrheit des Geschäftsbereichs Mobility & Materials von DuPont im November 2022.

„Kaum sechs Monate nach der Übernahme wird ein massiver Beschäftigungsabbau angekündigt“, schreiben die Gewerkschaften und fordern: „Unter diesen Umständen wird Dupont de Nemours auch seinen Teil der sozialen Verantwortung für die Bedrohung, die nun auf den 160 Arbeitsplätzen lastet, übernehmen müssen, während der Konzern Dupont die Investitionen fortsetzt.“

Für elf Milliarden US-Dollar übernahm Celanese die Mehrheit der für die Autoindustrie spezialisierten Einheit (Mobility & Materials) von DuPont de Nemours. Die in Texas ansässige Celanese stellt Chemikalien und andere Produkte her, die von Zigarettenfiltern bis hin zu Farben verwendet werden, während die übernommene DuPont-Einheit Polymere und Harze für Fahrzeuge, Elektronik, Konsumgüter und andere Anwendungen produziert.



