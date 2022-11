Der Chemiekonzern Dupont, der in seinem Luxemburger Werk in Contern mehr als Tausend Mitarbeiter beschäftigt, bricht den Kauf von Rogers ab.

Fehlende Genehmigungen

Dupont bläst milliardenschwere Übernahme ab

Der Chemiekonzern Dupont, der in seinem Luxemburger Werk in Contern mehr als Tausend Mitarbeiter beschäftigt, bricht den Kauf von Rogers ab.

(dpa/ Bloomberg/ ThK) - Der Chemiekonzern Dupont, der in seinem Luxemburger Werk in Contern mehr als Tausend Mitarbeiter beschäftigt, wird den Spezialisten für Elektronikmaterialien Rogers Corporation doch nicht kaufen.

Es sei nicht gelungen, die notwendigen Genehmigungen aller Regulierungsbehörden rechtzeitig zu erhalten, teilte der amerikanische Spezialchemiekonzern am Dienstagabend nach US-Börsenschluss in Wilmington mit. Dupont werde als Entschädigung 162,5 Millionen US-Dollar an Rogers zahlen.

Fehlende Genehmigung aus China

Die Übernahme für 5,2 Milliarden US-Dollar war vor einem Jahr bekannt gegeben worden. Eigentlich hätte sie im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden sollen.

Während in der Erklärung vom Dienstag nicht angegeben wurde, welche „erforderlichen Aufsichtsbehörden“ die Transaktion nicht genehmigt hatten, identifizierte DuPont zuvor Chinas staatliche Verwaltung für Marktregulierung, SAMR, als letzte verbleibende Hürde für die Genehmigung der Transaktion.

Es wird zunehmend deutlich, dass die Spannungen zwischen den USA und China sich auch auf die Industrie auswirken, da beide Regierungen um die Vorherrschaft in Schlüsselsektoren wie Halbleitern, fortschrittlichen Batterien für Elektroautos und künstlicher Intelligenz kämpfen.

China hat in den letzten Jahren zunehmend Einfluss auf Fusionen ausländischer Unternehmen ausgeübt. Im Jahr 2018 nahm die in den USA ansässige Qualcomm ein 44-Milliarden-Dollar-Angebot für den niederländischen Chiphersteller NXP Semiconductors NV zurück, nachdem die chinesischen Aufsichtsbehörden den bisher größten Deal in der Chipindustrie nicht genehmigt hatten.

Im vergangenen Jahr fiel die 3-Milliarden-Dollar-Übernahme von Soho China durch die Blackstone Group ins Wasser, nachdem die Unternehmen erklärt hatten, SAMR habe den Deal formell zur Prüfung angenommen.

Hälfte der Umsätze in Asien

Laut von Bloomberg zusammengestellten Daten machten die Verkäufe in China mehr als ein Drittel des Umsatzes von Rogers im Jahr 2021 aus, während fast die Hälfte der Umsätze von DuPont aus dem weiteren asiatisch-pazifischen Raum stammte. DuPont hatte den Kauf von Rogers als eine Möglichkeit gesehen, das schnelle Wachstum von Elektrofahrzeugen und fortschrittlicher Autoelektronik zu nutzen.

Der Deal hätte auch seine Position bei Materialien für andere wichtige Wachstumsmärkte wie saubere Energie und 5G-Mobilfunkdienste ausgebaut.

Der Rogers-Aktienkurs brach im nachbörslichen Handel um fast die Hälfte ein. Dupont-Titel legten hingegen um sechs Prozent zu.