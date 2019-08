„Duerfbuttek Beim Lis“: nicht nur ein einfacher Laden

Sommerserie „Rückkehr des Dorfladens“: Mit dem „Duerfbuttek Beim Lis“ in Roodt/Syr ist ein neues Zentrum für das Dorfleben entstanden.

Von Marie von Leipzig

Die Tür geht auf, die Klingel läutet, ein neuer Kunde betritt das Geschäft – im „Duerfbuttek Beim Lis“ in der Rue de la Gare in Roodt/Syr ist morgens viel los. Die moderne Dekoration mit den schlichten Regalreihen mag an neue Supermärkte in den Städten erinnern, dennoch bleibt die Atmosphäre gemütlich: In der Sitzecke genießen einige Gäste gerade ihren Morgenkaffee.

Eröffnet wurde der Laden im Jahr 2017; vorher stand das Lokal einige Zeit leer ...